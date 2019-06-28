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陽明大學攜手法國 找出小兒惡性腦瘤關鍵機轉

2019-06-28 16:24中央社 台北28日電

全台每年約有15至20名孩童罹患惡性腦瘤，至今原因成謎，令全球腦瘤專家傷透腦筋。陽明大學和法國研究團隊耗時5年找出關鍵機轉，未來可望以此研發抗癌藥物。

陽明大學腦科學研究所今天舉辦記者會發表這項成果，參與研究的陽明大學腦科所副教授蔡金吾表示，全台每年約有15至20名孩童罹患惡性腦瘤，至今找不到原因，若在轉移前就以手術切除，存活率可望高達9成，一旦轉移則驟降至3到7成，是繼小兒血癌之後，發生率最高的小兒癌症。

蔡金吾說，這次研究主要針對小兒最常見的腦部惡性腫瘤小腦髓母細胞瘤（medulloblastoma），發生率約占幼童顱內腫瘤的14.5%，腫瘤往往會堵塞腦室造成腦壓升高或引起水腦症，若不接受開刀切除或放射、化學治療而轉移，致死率相當高。過去科學家僅知小腦髓母細胞瘤和名為Atoh1的轉錄因子有關，卻始終找不出確切原因。

蔡金吾指出，陽明大學和法國居禮研究所耗時5年，利用「小腦電穿孔」技術成功追蹤小鼠小腦神經幹細胞的發育過程，在顯微鏡下成功看到神經幹細胞的癌化現象。

他表示，幼兒小腦發育期間，原始的小腦神經幹細胞會持續分裂、分化，發育成正常的小腦細胞，這些小腦神經幹細胞具有像天線一樣的「初級纖毛」，用來接收細胞的外來訊號，啟動小腦細胞製程；值得注意的是，當腦瘤細胞中Atoh1轉錄因子過量表現，會導致天線過度活化，以致小腦神經幹細胞大量分裂，最終造成細胞癌化。

蔡金吾說，未來若能阻斷此路徑，就有機會阻止小腦神經幹細胞癌化，導向小腦腫瘤治療的新契機。此研究日前發表在發育生物學排名第一的知名國際期刊「細胞發育」（Developmental Cell）。

台北榮總神經醫學中心主治醫師陳信宏提醒，頭痛、噁心、嘔吐是兒童腦瘤患者最常見的症狀，經常被誤診為感冒，也可能出現肢體無力、運動或寫字不能協調、走路歪斜易跌倒等症狀，提醒若孩童感冒超過3天仍沒有改善，甚至持續惡化，應提高警覺。

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