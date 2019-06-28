打有線電視客服一星期沒人接 選這選項立刻接通

2019-06-28 16:54 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友抱怨有線電視客服電話打不通，等到住院生產時對方頻頻來電催繳帳單。 圖／翻攝自「爆怨公社」 分享 facebook 一名女網友因為快要生產，所以在住院前就先將一些帳單費用都繳清，帳單還沒來的也提前繳納，就是擔心會遲繳帳單，但偏偏有線電視公司在她生產前電話怎麼打都打不通，卻在生產當天前後瘋狂的猛call催繳，就連她在醫院坐月子時，有線電視公司的員工還殺到住家樓下，搞得她精神很緊繃。

這名女網友在臉書「爆怨公社」表示接近5月底時，多次到醫院安胎和待產，當時許多帳單還沒有寄來，擔心住院生產時遲繳這些費用，而老公完全不會處理這部分，於是她便提前繳納。偏偏有線電視公司的處理方式卻讓她很頭痛，原PO說這間公司設置了號稱「24小時」的客服電話，她想在住院前先通知對方提前繳納費用，結果打了一個星期的電話都不通，沒想到就在她生產當天前後，有線電視瘋狂的打電話給她催繳帳單。

原PO告知對方正住院生產，並請他們做紀錄備註她的特殊情況，等生完後再去補繳，但之後連續一個禮拜，她還是接到催繳的電話，而且都是不同人打來的。她不滿的說就連在醫院坐月子時，有線電視公司還打電話告訴她已派人到她住家，要她開門讓人員回收數據機，讓她氣得說自己人在醫院怎麼開門？

原PO說出院後得補繳，還要額外支付一筆費用，而客服電話依舊是「裝飾」。客服電話到底怎麼樣才能打得通？她說有人指點告知要選「申裝」的選項才會有人接，她姑且一試，沒想到不到10秒立刻接通，讓她很無言。最後原PO也決定要和這家有線電視說掰掰，改換裝MOD。

文章引來有過相同經驗網友的留言，「他們制度真的很糟糕，我當初投訴到市政府新聞局，他們立馬幫妳處理」、「很多不便民的措施，之前無預警斷訊，也不解釋補償，晚繳一天就像死人了一樣，自己有錯默默帶過」、「壟斷事業，確實比公家機關還霸道，我們都已經氣瘋了他們所謂的客服專線」、「如果樓主不說，我還以為是我們花蓮地方又一個人出來抱怨了。因為花蓮的某有線電視公司也是一模一樣，客服永遠沒人接，然後催繳拼命催，收訊還常常不良」。

也有網友建議原PO「我第四台跟MOD都退掉很久了，接一台電腦到電視上面，想看什麼就看什麼」、「用電腦看就好了啊，而且盒子很好用的」、「小米加網路，十幾年不看有線電視了」、「我都看MOD，直接信用卡或是銀行自動扣款」。