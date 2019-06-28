眼角膜再生術 全球近半數案例都在嘉義長庚

2019-06-28 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



長庚醫院發展特色醫療，嘉義長庚執行「眼角膜神經再生術」占全球案例的近半數，全球執行約40例，嘉義長庚目前將完成超過20例；基隆長庚的「軟式輸尿管鏡結石處理技術」執行案例超過1500例，占全球領先地位；林口及高雄長庚推展的質子治療，至今也協助治療超過2000名案例，規模也領銜東南亞。相關的醫療技術等皆在「台灣國際醫療暨健康照護展」及「台灣國際醫材製造及零件展」展出。

嘉義長庚展示的「眼角膜神經再生術」，為目前角膜潰瘍治療的新科技，醫療團隊於患者的側眉毛內側，畫開3公分的小切口，利用精密的手術顯微鏡尋取病人額頭內側的感覺神經眼球眶上神經，將1到2mm直徑的神經分出約6條以上的細分支，再將所有分支直接轉移分布在受損眼角膜的4個方位的病人眼表層組織中。

該手術主要是針對因泡疹性眼角膜炎、外傷、腫瘤導致神經受損的患者做一改善治療，執行該項手術仍需要醫師診斷後才能執行。手術時間約5小時，嘉義長庚目前已經完成近20例，而全球執行的案例約40例，幾近半數的案例皆在嘉義長庚執行。

展示中心也同步衛教民眾，眼皮底下容不下一粒沙子，角膜得要有密布的神經，才能有眨眼機制來保護眼角膜，避免潰瘍產生，並教育民眾早期治療可避免角膜移植。

基隆長庚發展的「軟式輸尿管鏡結石處理技術」，是使用傳統的轉鏡，但操作方式與過往不同，嘗試使用上下反向的操作，執刀醫師可以採坐姿執行，無須站立執刀，也增加手術的精準度與效率，且軟式輸尿管鏡耐用度更超過200例以上；另可搭配高能量鐳射碎石及獨特開發之清石技巧使結石廓清率提高至8成以上，目前治療病例數已超過1500例。