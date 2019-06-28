臺大品味生活系列課程招生中 讓您成為生活美學的鑑賞達人

2019-06-28 14:09 文／ 臺灣大學進修推廣學院



圖／臺灣大學進修推廣學院 提供 分享 facebook

現代人的生活太過忙碌，往往難以慢下腳步學習新事物，也淡忘了品味生活中的美好，像是自己動手煮一杯咖啡、沏一壺好茶品嚐箇中滋味，或是學習做出讓人感受幸福的點心，為提升民眾的涵養和生活品味，臺灣大學進修推廣學院特邀請教學經驗豐富的臺大農藝系王裕文教授，開設一系列品味生活的課程，包括「茶葉官能專業鑑定人員培訓班」、「巧克力官能專業鑑定人員培訓班」、「智慧飲食與米飯官能品評」、「精品咖啡系統工程學」等多門有趣的課程。

您喝的是哪種茶？「茶」一直是台灣的主流飲料，我們常常吃飯聊天配口茶，但您知道差別在哪嗎？臺大「茶葉官能專業鑑定人員培訓班」9月17日起每周二晚上開始上課，將帶您進入茶的世界，課程提供蒐羅自全球各地具有代表性的茶樣品，由外觀、氣味、形狀，茶湯顏色、香氣、滋味，讓學員親身觀察、品嚐體驗，課程共將使用近60種茶樣，進行辨識各種茶樣的地理、年份、品種、製法的差異，提升感官能力的敏銳度，享受在舌間上全然不同的面貌。

巧克力一點也不簡單巧克力是老少咸宜的點心，閒暇時來上一塊巧克力無疑是極為誘人的享受！巧克力的滋味到底為什麼會這麼不一樣呢？「愛上巧克力~巧克力官能專業鑑定人員培訓班」9月25日周三晚上開始上課，課程從最原始可可豆開始，藉著一連串巧克力實做課程，帶您學會自己製作專屬又與眾不同的巧克力，送給您身邊的親朋好友，製造生活中的驚喜吧!

怎麼樣吃飯才健康？講到與生活最貼切的食品，可能就屬「米飯」，我們的主食大多離不開米飯，但市面上的米種百百款，如何挑選好米與食材、如何保留食物最多的營養、怎麼吃才最適合你的身體？臺大「智慧飲食與米飯官能品評班」，課程將於11月20日周三晚間開課，讓你獲得正確的知能，開啟視覺、嗅覺及味覺，並結合知識教導重新認識米飯，學會體察自己身體的反應，培養選擇食物的能力，智慧地建立個人飲食自主權。

高品味的追求「精品咖啡2.0─精品咖啡系統工程學」當飲品從解渴進階到品嚐；當一杯咖啡由粉末沖泡提升到研磨、烘焙與沖煮；當咖啡豆的濃郁芬芳不僅僅是為生活帶來一抹愜意的時光，而是昇華至精品的專業層級。如果咖啡對您已不單是日常不可欠缺之物，您更講究高品質與精緻化標的，於12月3日每周二晚上開辦的「精品咖啡2.0─精品咖啡系統工程學」，將會是您最不願錯過的專業學習。

臺大進修推廣學院<品味生活系列課程>將於今年下半年度陸續開課，讓你我在忙碌的家庭與工作之餘，學習品嚐鑑賞巧克力、茶葉、咖啡還有米飯，找回生活中的美好姿態。臺大進修推廣學院表示，民眾若提早報名9月份的茶業或巧克力課程，在8月20日前享有課程優惠，而11及12月的米飯與精品咖啡班，在9月30日前享有優惠；有關此系列課程的相關訊息請上「台大推廣教育網」或致電 (02)2362-0502台大進修推廣學院查詢。

。茶葉官能專業鑑定人員培訓班 http://bit.ly/2LmZM5z

。巧克力官能專業鑑定人員培訓班 http://bit.ly/2RzMCD3

。智慧飲食與米飯官能品評班 http://bit.ly/2XfaUbu