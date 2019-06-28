探索茶品美妙的感官旅程

2019-06-28 13:50 文／ 臺灣大學進修推廣學院



圖／臺灣大學進修推廣學院 提供 分享 facebook

臺大進修推廣學院「茶葉官能專業鑑定人員培訓班」熱情招生中

國立臺灣大學進修推廣學院「茶葉官能專業鑑定人員培訓班」自108年9月17日起，每週二晚間7:00-9:45於臺大農藝館108教室開班上課，目前正熱切招生中。該班程共計上課10次，合計30小時。歡迎對品味與鑑賞茶葉有興趣的各界人士踴躍報名參加，108年8月20前完成報名繳費者可另享學費優惠，歡迎各界踴躍報名。

相對於咖啡強烈奔放的香氣滋味，茶葉的清雅芬芳，更顯得飄逸優雅，讓人寧心定氣。茶葉的發展久遠，品項繁多，變化萬千，淡雅中孕育無限，空靈迴照，層層疊疊，主講該課程的臺大農藝系王裕文教授希望透過本課程的開設，繪製一個茶葉世界的藏寶圖，讓原本走馬看花迷失於茶葉多樣面貌的大眾，按圖索驥，探索一個個美妙的感官旅程。

本課程透過提供多樣化具有代表性的實物樣品，由乾茶外觀、氣味、形狀，茶湯顏色、香氣、滋味，乃至葉底的顏色外觀，逐一檢視，讓學員親身觀察、品嚐體驗，再透過分組討論的過程，互相激勵啟發。課程上所使用的茶葉樣品蓋蒐羅自全球各地，在十週的課程進行中，共計將使用60種茶樣，以探索茶葉的世界，由廣入深，由博而精。

想進一步瞭解本課程，歡迎上【臺大推廣教育網】或洽(02)2362-0502查詢。