台中又見麻疹群聚 6個月大男嬰急診就醫遭感染

2019-06-28 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



衛福部疾管署昨公布1起台中麻疹群聚感染事件，一名1歲女童在越南感染麻疹回台後發病，到醫院掛急診，傳染給當時也在急診就醫的6個月大男嬰。台中市衛生局今天說，這名男嬰確診為感染麻疹後，立即安排就醫，目前住院隔離中。衛生局統計，已同步掌握這2名確診個案接觸者共510人，持續監測接觸者健康狀況，累計台中今年有11例本土、1例境外移入麻疹病例。

台中市衛生局說，台中市某醫院6月8日收治一名在越南感染麻疹的1歲台灣女童，女童在6月13日確診，目前已痊癒出院，衛生局同步掌握女童共有213名接觸者持續監測接觸者健康狀況到7月2日。

衛生局指出，這名男嬰因曾接觸感染麻疹的女童，被衛生局列入監測名單，男嬰在6月23日上午出現發燒、咳嗽、流鼻水與出疹等疑似麻疹症狀，昨天經檢驗確診感染麻疹，已即刻安排就醫，目前住院隔離中，衛生局也同步掌握297名接觸者，每天透過電話健康監測到7月15日。

衛生局建議，預防麻疹最有效的方法為接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)，家中如有滿1歲幼兒，請儘速帶到合約院所完成接種 ；而1981年後出生，常到國外旅遊或工作、常接觸外國人及從事醫療工作者，也可至醫療院所評估補種疫苗。

另外，暑假是國人出國旅遊的旺季，應避免帶未滿1歲或未接種疫苗的嬰幼兒到麻疹流行地區；如須帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，建議出發2至4周前可先至醫療院所評估自費接種疫苗。