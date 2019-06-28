手指痛又彎曲伸不直 音樂老師患板機指

2019-06-28 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹一位40歲的周姓音樂老師，因工作需每天吹奏樂器，半年前開始覺得手掌與手指交界處疼痛，狀況逐漸惡化，手指甚至無法自由彎曲伸直，就醫後被診斷為常見的板機指，醫師施以「超音波導引微創針挑板機指鬆解手術」，僅局部麻醉、不用住院，術後不需拆線且隔天就可洗手，讓周小姐快速恢復正常的工作與生活。

台大醫院竹東分院骨科醫師黃鼎鈞表示，板機指來自於手指掌側肌腱發炎和韌帶增厚，造成肌腱無法通過韌帶而卡住。

據統計，每50人就有1人罹患板機指，常見的原因是手指過度使用，如料理、按摩等反覆使用手指的工作，但又無法讓手指充分休息，常常一拖再拖，直到手指太常卡住或自己都扳不開，造成工作與生活都已嚴重受影響才接受治療。

黃鼎鈞說，板機指鬆解手術其實並不困難，只要將增厚的韌帶切開即可，肌腱發炎則可用藥物控制自然恢復。傳統開放手術因手術器械較大，所以傷口約1到2公分，但這樣的傷口容易因沾黏而產生疼痛，在拆線之前都不適合碰水以免感染，且過度出力易造成傷口裂開，需要中斷工作，讓許多病患卻步。