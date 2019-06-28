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父母分居1到4月是探視黃金期 孩子被探視意願達80.4%

2019-06-28 11:46聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

「媽媽說爸爸是壞人，叫我不要和他見面，爸爸真的是壞人嗎？」，現代婦女基金會進行「影響探視相關因素調查」，發現離異父母「分居1到4個月」是探視黃金期，孩子被探視的意願可達到80.4%，建議分居父母「三要三不」即要準備、要持續、要用心，不利用、不打擾、不吵架，營造良好探視品質。

「媽媽都沒有付錢，也不會來看我，為什麼還要跟法官說她想看我？」。近日某童星離異父母及雙方家人的爭議占據新聞版面，顯示家庭戰爭並非只是八點檔肥皂劇，更是深切影響每個孩子身心發展的重要大事。

現代婦女基金會進駐台中地院家事服務中心屆滿5年，至今共服務了4770位遭遇家事問題的當事人，該中心發現今年1至5月所服務曾有婚姻關係的當事人中，有三分之一 (33.3%)的案件會涉及未成年子女問題。

顯示許多夫妻在婚姻關係觸礁後，親子聯繫議題容易再次引起紛爭，使得小孩必須加入家庭混戰。7至8月正值孩子放暑假，更是分居父母探視爭議的高峰期，對此現代婦女基金會特別提醒分居父母重視探視的安排，以減少父母分手對孩子造成的衝擊。

現代婦女基金會日前進行「影響探視相關因素調查」，發現離婚後未與孩子同住的一方若越快進行探視，孩子被探視意願會較高。其中「分居1到4個月」是探視黃金期，孩子被探視的意願可達到80.4%；若分居超過十二個月以上的孩子，被探視的意願只剩下36. 1%，顯示分居時間越長，孩子被探視的意願逐步降低。

現代婦女基金會表示，夫妻分居時，談到對方多是滿滿的憤怒跟指責，或是把心力放在怎樣打官司對自己最有利，也可能多加刁難不讓非同住方和子女見面。然而越晚處理探視議題，除了大人之間彼此的對立更加明顯，孩子也會因為感受到同住方的排斥，或是想迴避父母發生衝突的場合，也可能會抗拒與未同住方見面。

實務經驗指出，許久沒見到未同住父母的小孩，會出現更多負向情 緒反應，像是對父母離婚及家庭關係的急遽變化而感到迷惑、孤獨和委屈，也可能自責、擔心自己是父母生氣離婚的原因。因此，若沒處理好探視問題，夾在父母中間的孩子會變成夾心餅乾、左右為難，可能會出現憂鬱、痛苦、沒有安全感等的感受；外顯的行為上，可能會有攻擊、拒學、行為退縮或是其他衝突的行為反應，對孩童而言都是身心的傷害。

許多家長為了接送時間相互爭執，提早或晚歸一分鐘也不行，寒暑假期的分配、單數年雙數年在誰家過節等等這類的安排，經常是當事人不易協調的難題。家長為了會面日期多寡及公平與否的問題爭論不休，很容易因此再次提出訴訟來主張權益。

現代婦女基金會執行長范國勇表示，「有愛的探視」並非只是把孩子從一個家接到另一個家這麼簡單，其中「信任關係」是最重要的基礎。分居父母建立信任關係可增加探視的順利，進而可提高孩子見面意願，也會對孩子產生正向的影響。但是探視不只是安排好時間與地點，除了會面日期、假期長短等都須考量，如何營造好的探視品質更是親子互動的重要關鍵。

要如何營造良好的探視品質？現代婦女基金會建議分居父母採取「三要三不」的原則。首要是指「要準備」，不論是同住方或是探視方，在探視前應要提前規劃相關活動，並且預告孩子何時要見面。探視不只是父母間的事情，更需要孩子樂意參與，因此不論是心理或互動形式都要有具體的安排，讓孩子跟大人可以一起享受相處的過程，建構美好的記憶。

此外，後續探視的過程與頻率是「要持續」進行，讓孩子可掌握時間安排、學習做自己的主人。父母雙方更需做到「要用心」，探視方要用心陪伴孩子、打造親子回憶，避免心不在焉減損了會面的品質。對同住方而言，應學習放心、放手，讓孩子可以自在跟探視方互動，不受打擾。同住方在孩子回家後，也要用心了解孩子的感受，分享孩子在探視過程的快樂經驗。

父母雙方也必須做到「不利用」、「不打擾」、「不吵架」。雙方須溝通協調的問題回歸大人間處理，不應利用孩子做為傳真筒來傳話，讓孩子可以單純與對方相處。此外，不要刻意探詢與追蹤相處的行程，不打擾孩子跟另一方的互動時光；更重要的是不吵架，在孩子面前好好說話，不要發生爭吵。

中院家事中心督導謝明芳特別提醒，若雙方曾有家暴狀況，不應倉促進行探視。若必須進行探視，則確保安全是首要條件，包括地點選擇及安全計畫的安排等，有危及安全的狀況也請向專業機構尋求監督會面的協助，或先向各地家暴中心諮詢求助。

現代婦女基金會執行長范國勇表示，離異父母「分居1到4個月」是探視黃金期，孩子被探...
現代婦女基金會執行長范國勇表示，離異父母「分居1到4個月」是探視黃金期，孩子被探視的意願可達到80.4%，建議分居父母要準備、要持續、要用心，營造良好探視品質。 記者白錫鏗／攝 影
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現代婦女基金會親子離婚
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

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