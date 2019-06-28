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外貿協會與牙醫師公會搭平台 拓國際行銷與友誼

2019-06-28 11:39聯合報 記者簡浩正╱即時報導

台灣牙醫醫療，努力邁向國際舞台。衛生福利部與經濟部國際貿易局攜手，支持外貿協會與牙醫師公會全聯會及金屬中心共同成立牙醫國際行銷平台，今舉辦說明會，期籌組台灣牙醫醫療產業鏈，透過平台來拓展牙醫醫療國際市場。

台灣的牙醫服務品質在國際間具盛名，而近年來國際醫療蔚為風潮。牙醫師公會全聯會理事長王棟源表示，據美國觀光醫療協會與喬治華盛頓大學的分析，國際病患到海外就醫項目，牙醫治療占服務需求第二位，僅次於醫學美容。

王棟源說，公會近年來對外積極參與國際義診活動、對內提供到宅醫療診治，守護病患健康。為了將台灣優質、貼心的牙醫服務分享給國際間有需求的病患，牙醫師公會全聯會邀集國內牙醫師投入推動國際醫療，為建立台灣牙醫國際品牌、開發國際病患而努力，也期望藉此帶動牙材相關產業走出台灣，爭取商機。

外貿協會秘書長葉明水表示，國際醫療的行銷方式中，國際援助是建立國際友誼的最好方式，醫療可以建立非常好的友誼。而發展國際醫療，不只是對台灣牙醫等醫療產業有幫助外，這也是醫療外交、人道援助，對台灣的知名度也有很大幫助，也促使台灣醫材、智慧醫療更能推向海外。

衛福部部長陳時中表示，牙醫產業要推向國際舞台，包含政府正在推動的新南向、一國一中心等政策，以及外貿協會多年來在外打下的基礎，拓展上已比以前容易，並透過國際醫療的宣傳幫助，讓外界知道台灣牙醫水準。

而對於近期傳出牙醫有飽和趨勢，陳時中說，牙醫人力飽和的跡象的確有展現，據統計，牙醫人數與服務人口比預計至明後年為1比1900較合理，但目前已是1比1600，未來可能過剩；不過台灣牙醫人數有總額管制，且因為現在到海外讀牙醫的人也變多，所以未來會管制的更嚴格，讓牙醫人力能夠平衡。另一方面，他也提醒公會要重視偏鄉人力問題，讓不患寡而患不均的情形來解決，衛福部也會協助牙醫師公會，讓牙醫師均勻化。

衛生福利部與經濟部國際貿易局攜手，支持外貿協會與牙醫師公會全聯會及金屬中心共同成...
衛生福利部與經濟部國際貿易局攜手，支持外貿協會與牙醫師公會全聯會及金屬中心共同成立牙醫國際行銷平台，期拓展牙醫醫療國際市場。記者簡浩正／攝影
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衛福部部長陳時中表示，牙醫產業要推向國際舞台，包含政府正在推動的新南向、一國一中...
衛福部部長陳時中表示，牙醫產業要推向國際舞台，包含政府正在推動的新南向、一國一中心等政策，並透過國際醫療的宣傳幫助，讓外界知道台灣牙醫水準。另外，牙醫人力飽和的跡象的確有展現，未來可能過剩。記者簡浩正／攝影
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外貿協會秘書長葉明水表示，國際醫療的行銷方式中，國際援助是建立國際友誼的最好方式...
外貿協會秘書長葉明水表示，國際醫療的行銷方式中，國際援助是建立國際友誼的最好方式，對台灣的知名度也有很大幫助，也促使台灣醫材、智慧醫療更能推向海外。記者簡浩正／攝影
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