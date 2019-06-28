重要行程生理期來搗亂 暑期就診「調整」人數增

2019-06-28 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



「明天要出國旅遊，偏偏碰到生理期，擔心又不能玩得盡興了」、「生理期碰上大考，很擔心不舒服且無法發揮實力。」7月暑假到來，上述情形常讓不少女性困擾，苗栗市大千綜合醫院醫療副院長、婦科主任林敬旺建議，如在既定規畫行程前，提早到婦產科就診，醫師可協助以藥物將經期提前或延後，避開生理期來攪局的痛苦及困擾，這種情況在暑期明顯增加。

林敬旺指出，生理期開始時，卵巢會產出卵泡，在生理期中期時排卵，卵巢會形成黃體，分泌黃體素來穩定子宮內膜，以利受精卵著床；若是未受孕，在排卵後約14天，黃體會自行萎縮，黃體素濃度驟降，子宮內膜因而崩落出血，即為月經。

他指出，催經 (經期提前)是利用藥物提高體內黃體素的濃度，一旦藥物停止，人為黃體素濃度驟降，就會使月經提前；延經 (經期延後)是持續服用含黃體素的藥物，來接替卵巢萎縮的黃體，穩定子宮內膜而延後月經。