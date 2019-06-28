重要行程生理期來搗亂 暑期就診「調整」人數增
「明天要出國旅遊，偏偏碰到生理期，擔心又不能玩得盡興了」、「生理期碰上大考，很擔心不舒服且無法發揮實力。」7月暑假到來，上述情形常讓不少女性困擾，苗栗市大千綜合醫院醫療副院長、婦科主任林敬旺建議，如在既定規畫行程前，提早到婦產科就診，醫師可協助以藥物將經期提前或延後，避開生理期來攪局的痛苦及困擾，這種情況在暑期明顯增加。
林敬旺指出，生理期開始時，卵巢會產出卵泡，在生理期中期時排卵，卵巢會形成黃體，分泌黃體素來穩定子宮內膜，以利受精卵著床；若是未受孕，在排卵後約14天，黃體會自行萎縮，黃體素濃度驟降，子宮內膜因而崩落出血，即為月經。
他指出，催經 (經期提前)是利用藥物提高體內黃體素的濃度，一旦藥物停止，人為黃體素濃度驟降，就會使月經提前；延經 (經期延後)是持續服用含黃體素的藥物，來接替卵巢萎縮的黃體，穩定子宮內膜而延後月經。
但無論是選擇催經或延經，林敬旺建議女性朋友要提早規畫，如能在前一個月生理期的5天內到婦產科門診，無論催經或延經，醫師都能如妳所願調整；如果是離旅行或考試的日期太近才就診，就只能選擇延經方式，雖然可透過藥物來提前或延後生理期，但如果過於頻繁或次數太多，也會有荷爾蒙失調、亂經或藥物引起的水腫不適等副作用，因此妥善規畫才能顧及自身健康，又不受生理期影響重要行程。
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