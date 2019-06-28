今夏侵台颱風數 氣象局預測：正常值3到5個
今年梅雨季即將結束，進入颱風旺季，中央氣象局今天舉行2018年颱風展望記者會，氣象局預報中心主任呂國臣表示，根據氣象局預測，今年7到9月，西北太平洋颱風數正常略偏多，侵台颱風數量以正常的機率比較大，約三到五個。至於氣溫方面，以正常偏高溫的機率最大，雨量則為正常。
5、6月梅雨季將告一段落，呂國臣表示，今年太平洋高壓偏弱，台灣受鋒面影響，中部以北雨量偏多，其他地區雨量正常；溫度方面，5月氣溫略偏低，6月則偏暖，兩個月的平均氣溫接近正常。
至於民眾關切的颱風預測，呂國臣表示，往年西北太平洋6至12月約有21至25個颱風生成，侵台颱風的正常範圍為三至五個，預估今年6至12月西北太平洋颱風生成數為正常至略偏多，侵台颱風的個數則以接近正常範圍三至五個的機率最大。
今夏溫度預測方面，呂國臣表示，熱帶洋面目前呈現中太平洋聖嬰形態，且預期維持至夏季，雖強度比較弱，但仍有可能減弱太平洋高壓強度，可以稍微減緩台灣因暖化帶來的高溫趨勢。
呂國臣表示，綜合研判，今年7至9月台灣氣溫以正常至偏高的機率較大，透過數值來看，偏暖訊號逐月降低，未來一季雨量則以接近正常的機率較大。
氣象局表示，即將進入颱風季，大家要盡快做好防颱準備，夏季也要防範高溫以及雷擊。氣象局將在颱風警報期間，由原先六小時一次的定量降水預報，改成三小時一次，同時於每天上午6時40分、8時40分、11時40分、下午2時40分、5時40分、晚上8時40分及11時40分，定時舉行記者會並網路直播，說明最新颱風動態。
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