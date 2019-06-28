今夏侵台颱風數 氣象局預測：正常值3到5個

2019-06-28 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



今年梅雨季即將結束，進入颱風旺季，中央氣象局今天舉行2018年颱風展望記者會，氣象局預報中心主任呂國臣表示，根據氣象局預測，今年7到9月，西北太平洋颱風數正常略偏多，侵台颱風數量以正常的機率比較大，約三到五個。至於氣溫方面，以正常偏高溫的機率最大，雨量則為正常。

5、6月梅雨季將告一段落，呂國臣表示，今年太平洋高壓偏弱，台灣受鋒面影響，中部以北雨量偏多，其他地區雨量正常；溫度方面，5月氣溫略偏低，6月則偏暖，兩個月的平均氣溫接近正常。

至於民眾關切的颱風預測，呂國臣表示，往年西北太平洋6至12月約有21至25個颱風生成，侵台颱風的正常範圍為三至五個，預估今年6至12月西北太平洋颱風生成數為正常至略偏多，侵台颱風的個數則以接近正常範圍三至五個的機率最大。

今夏溫度預測方面，呂國臣表示，熱帶洋面目前呈現中太平洋聖嬰形態，且預期維持至夏季，雖強度比較弱，但仍有可能減弱太平洋高壓強度，可以稍微減緩台灣因暖化帶來的高溫趨勢。

呂國臣表示，綜合研判，今年7至9月台灣氣溫以正常至偏高的機率較大，透過數值來看，偏暖訊號逐月降低，未來一季雨量則以接近正常的機率較大。