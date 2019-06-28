故宮南院陶瓷展明天登場 假日免費 天天延長開館

2019-06-28 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣故宫南院「泥土的座標-院藏陶瓷展」明天登場，全世界汝窯不到百件、故宮收藏21件汝窯精品，本次大器展出13件，實屬精品中的精品，為讓南部鄉親遍覽國寶陶瓷精品，此次策展由故宮副院長黃永泰親自督導，強力動員全院人、物力。

故宮有傲視全球的華夏歷代名窯瓷器收藏，以及因朝貢或商貿往來的東亞周邊國家陶瓷達2萬5000件以上，近年又陸續購藏數百件具代表性的亞洲瓷器，全世界汝窯不到百件、故宮收藏21件汝窯精品，明天登場的院藏陶瓷展，展出13件「精品中的精品」。

故宮南院說，展出300件院藏陶瓷，包含被譽為「名瓷之首」的北宋汝窯瓷器13件，是故宮在台復院開幕後，汝窯瓷器從北院移出數量最多的一次，回應地方民意要求，將故宮典藏國寶搬移南院展出。

北宋汝窯生產瓷器世界知名，有「汝窯為魁」之稱，2017年曹興誠收藏的一件「北宋汝窯天青釉洗」，在香港蘇富比拍賣會上以2億9430萬港元（約台幣11.5億元）拍出，創下中國瓷器在世界拍賣市場最高記錄。

另選「青花穿蓮龍紋天球瓶」等青花瓷32件、「霽青描金游魚轉心瓶」等盛清時期官窯極致工藝42件、「鬥彩雞缸杯」等明代彩釉11件，以及越南、泰國、柬埔寨、緬甸、韓、日等國不同風格陶瓷精品等共300件，堪稱「今生必看」夢幻逸品，「泥土的座標-院藏陶瓷展」29日開展，展期至11月10日止。