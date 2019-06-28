冷氣插頭走火險燒屋 網友看照片驚呼這動作不能做

2019-06-28 12:15 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友在外租屋，她回到家時發現房間的冷氣電線走火，幸好沒有釀成更嚴重災禍。 圖／翻攝自「爆廢公社」 分享 facebook 許多人都有一種習慣，就是會把家裡電器用品的電線給綑綁起來，為的是節省空間，但這是非常危險的動作。一名女網友在臉書「爆廢公社」表示白天人不在家，沒想到冷氣的電線竟然走火，等她回到家一看發現牆壁上的插座已經焦黑一片。女網友將拍下照片上傳到臉書，有專業的網友看了急呼籲千萬不要將電線綁起來，非常危險。

原PO的照片可看到房間有一台老舊的窗型冷氣，她在外面租屋，因為白天不在家，等到回家才發現事情大條了。冷氣的電線插在牆壁的插座上，但是插頭和插座卻燒焦，連牆壁也燒黑，她將插頭拔起來看發現被燒得融化掉了。她無奈的大嘆很衰，擔心要重新牽線得花很多錢。

網友們看了直呼「沒有火燒厝已經是祖上積德，花錢已經是最好的了」、「還好沒有電線走火，要不然就是全家整棟都沒有了」；還有人扮起柯南推測走火的原因，「注意看它的插座後有拉一條3.5平方的電纜出去，所以這個案例的真正原因應是插座再分線出去的施工不良或負載過高而非捲線造成的電感及高溫效應」、「電線走火原因很多，以照片來看應該是插座及電線老舊的關係導致絕緣性差，也有可能是有壁虎之類的跑到後面然後燒起來的」。

更有專業的網友建議「電線不建議綁在一起，主要是因為電流通過電線會熱，容易走火發生火災」、「電線捲起來增加電阻，電流過高時間拖久，自然形成你現在這樣」、「找室內配線乙級以上的師傅，不要找土師傅」、「建議要痛一次，全屋子電線都更換比較安全。電線會因為年限品質變差，更換比較安心」、「家裡老舊電器有能力的話就換一換」。