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影／拚粗重慘職傷 醫教開瓶器運動預防

2019-06-28 09:07聯合報 記者趙容萱╱即時報導

44歲苗栗縣紀姓居家照服員工作近10年，協助病患翻身與擦澡，常因人手不足，趕時間姿勢不正確，2年前出現下背痛，左腰到左大腿麻、痛，到台中榮總就醫確診是椎間盤突出合併神經根壓迫，去年8月手術後，經台中榮總職業醫學科醫療團隊診療與現場訪視，診斷為職業傷害，並且獲得勞保職業傷害給付27萬元，休息半年獲改善，並回到職場。他也奉勸同業，工作一定要姿勢正確，「照顧好自己才能照顧別人」。

台中榮總職醫科醫師朱為民說，紀姓病患罹病前，為老人養護中心的重度失能患者翻身、擦澡、復健等，每天重複負重超過2200公斤，且「弓背彎腰」，錯誤姿勢，腰背不正常受力，脊椎從正常的S形變成C形，造成第5腰椎至第1薦椎的椎間盤突出合併神經根壓迫。

紀先生說，他因長照初期欠人手，且居服員男性較少，粗重工作找他，2年前開始腰痠，左臀到大腿麻、痛，去年8月接受椎間盤切除術，經台中榮總職醫科鑑定後，獲勞保職傷給付，他現在回到職場。

台中榮總復健科技術主任、物理治療師陳彥文建議，搬重物要蹲下，降低身體重心、貼近重物，挺直腰桿，或著腳一前一後，運用腿部力量搬物，靠腳步移動轉彎。

陳彥文也建議，民眾可以做「脊椎延展運動」（開瓶器運動）保養，做法是縮下巴，耳垂回復到肩峰，雙手上臂、前臂呈90度，做肩胛骨內夾，狀似紅酒開瓶的動作，透過脊椎伸展，降低脊椎壓力，一次做10到15下。

台中榮總職醫科主任詹毓哲說，職醫科也結合院內復健醫學部，邀請物理治療師提供患者工作流程以及搬運技巧的建議，讓患者預防職傷。

物理治療師陳彥文（後）指導紀姓居家照服員（前）蹲下搬重物，收下巴，腰背要挺直。記...
物理治療師陳彥文（後）指導紀姓居家照服員（前）蹲下搬重物，收下巴，腰背要挺直。記者趙容萱／攝影
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物理治療師陳彥文示範，協助他人翻身時，透過腳一前一後調整身體重心，並注意腰背要挺...
物理治療師陳彥文示範，協助他人翻身時，透過腳一前一後調整身體重心，並注意腰背要挺直。記者趙容萱／攝影
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醫師詹毓哲（左）說明，物理治療師陳彥文（中）示範搬運病患，注意腰背要挺直，呈一直...
醫師詹毓哲（左）說明，物理治療師陳彥文（中）示範搬運病患，注意腰背要挺直，呈一直線。記者趙容萱／攝影
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台中榮總復健
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

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