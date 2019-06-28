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願景回響／新北諾風廊拓及大型開發區 都更留人行綠廊

2019-06-28 08:59聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

新北市去年夏至的熱島效應還比台北市嚴重，新北市長侯友宜表示必會多種樹；負責統籌新北市對抗熱島的副秘書長邱敬斌表示，除了已施行在開挖率、透保水的法規面改善，江翠北側的風廊示範也將拓及未來的溫仔圳、蘆南蘆北及土城彈藥庫等大規模重畫區，此外，利用三環三線、都更，還路給人行及腳踏車，並做廊帶綠化。

對付熱島不外乎減少人為排熱、綠化、保水及風廊透風，風廊是最大尺度。邱敬斌說，目前新北市都是針對小區塊委託專業偵測，大範圍需要和中央及氣象局合作，最理想目標是成為全民運動。中央如果做成風廊地圖，地方就可以參考。

邱敬斌指出，16年前，幾位規畫界的同仁有感需有氣候變遷的對策，跨縣市籌組「北台區域發展推動委員會」，涵蓋宜蘭縣、基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣，就是要做保樹及保水，校園綠化也是其中一項計畫，經實測北市案例，可降溫達5度。

邱敬斌表示，該北台委員會應是全台推展最久的環境改善平台，每年由一縣市輪流主持，後來還擴張到防災、文化教育及產業發展等領域；他說，不可能靠一座城市對抗熱島，每個縣市如果都願意做，那結合起來的力量會很大，中央也可以透過該平台來推動。

邱敬斌說，新北市發展海綿城市，城鄉局已修改「都市計畫法新北市施行細則」，調降建築開發建蔽率及開挖率10%，另水利局也透過透水保水自治條例，目的就是為了留住水體、吸收短時間的強降雨。他說，短時間可能無感，但以新北粗估可開發面積1000平方公里來算，長久可獲得50平方公里的大海綿。

至於種樹，在大規模開發區可以多植入，另在三環三線的捷運工程，目前用圍籬圍起不少車道，之後工程做好後，在不至造成車輛交通困難的狀況下，有部分會拿來當人行道、腳踏車道及種樹，讓大眾運輸更具可親性。新北市推動更多共融式公園，也會逐步減少硬鋪面、多植樹。

在大尺度風廊，除了已經實行的新北市江翠北側風廊示範區，未來在溫仔圳、蘆南蘆北及土城彈藥庫重畫區野雞納入都市設計準則。邱敬斌表示，「將現在低矮密集的房屋，都更拉高、留空隙、種樹綠化，是雙北必然要做的事」。

在單獨建築基地的部分，大的要送都設審議，小的也要符合都設準則，包括不同程度的綠化、退縮建築給人行道等。

邱敬斌指出，新北市2007年起開始永續發展委員會，目前由市長侯友宜每半年主持一次，各局處首長都要到，委員會訂定每年目標，例如今年要減碳多少，各局處分頭進行。

約3年前委託專家學者做「新北市核心都會區減緩熱島指導計畫暨策略點改善規畫」也是委員會列管其中一項，針對全市規畫，目前選點實驗，等結果出爐，也會將建議納入都市設計準則。

文化大學景觀系副教授張琪如呼籲，現行的建築法規中其實都會要求建築物退出開放空間，但目前看到的是每個建築物各自退有利於自己的方向，沒有一個上位的規畫來指導、組織，所以風廊很容易斷了。

張琪如指出，做成上述目標需要跨域合作做策略發展，包括都市計畫、地景尺度的空間策略、風的模擬、景觀規畫、都市設計及建築等，需要整個願意跨域聆聽、合作的團隊；在執行上，還需要決心、耐心跟長期的承諾，期許對這塊土地還有愛的行政首長，能做出這樣的承諾，啟動這樣的願景工程。

新北市中和某處民宅2016年望出去的景色。圖／民眾提供
新北市中和某處民宅2016年望出去的景色。圖／民眾提供
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負責統籌新北市對抗熱島的副秘書長邱敬斌表示，江翠北側的風廊示範也將拓及未來的溫仔...
負責統籌新北市對抗熱島的副秘書長邱敬斌表示，江翠北側的風廊示範也將拓及未來的溫仔圳、蘆南蘆北及土城彈藥庫等大規模重畫區。記者魏翊庭／攝影
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文化大學建築及都市設計系主任張效通利用NASA Landsat8這顆衛星影像製作...
文化大學建築及都市設計系主任張效通利用NASA Landsat8這顆衛星影像製作的2018年大台北夏至熱導圖。圖／張效通提供
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對照上圖，新北市中和某處民宅今年望出去的景色。學者非針對中和呼籲，假如蓋房無章法...
對照上圖，新北市中和某處民宅今年望出去的景色。學者非針對中和呼籲，假如蓋房無章法，恐怕不只影響觀瞻，更影響都市風廊。圖／民眾提供
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