50歲伊能靜 自曝像25歲的飲食秘訣

2019-06-28 08:15 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



圓神出版台灣減醣風潮推廣者娜塔的新書《代謝力UP減醣好好》，藝人伊能靜也在序言中分享她力行減醣飲食的心得，說50歲的她，可以活得像25歲，都拜減醣飲食所賜。

娜塔兩年前接觸減醣飲食，體重減十幾公斤，體脂32％變22％，維持兩年不復胖，開設的臉書社團「減醣好好」不到一年社員就累積近30萬。娜塔說，她兩年前接觸減醣飲食，才終於自己發現難瘦的真正原因是醣分沒控制。她以自身經驗分享，建議初學者在代謝時吃最原始的食物，代謝才會加速。

藝人伊能靜在推薦序中說，她2016年生下女兒小米粒後，暴肥25公斤，試過各種減肥法，一開始瘦得很快，但一恢復正常飲食又胖回來。

她說，她曾除了重訓外，嚴格執行高蛋白、低油飲食，瘦是瘦了下來，卻不是很滿意，始終瘦不到產前的模樣。但在開始實踐減醣飲食，找到了一生受用的飲食方式：不只要吃好油、高纖食物，也可適量吃甜點，為苦悶的人生帶來愉悅感。

她說，現在她雖50歲，卻活得像25歲，她也用同樣的方式照顧家人，為女兒選擇高油、低糖食物，女兒也非常健康，沒有常見的sugar high或過重的兒童肥胖問題。

書田診所家醫科醫師、台灣肥胖醫學會專科醫師宋晏仁表示，此書提倡的減醣飲食，與他推廣的211全平衡餐盤有許多不謀而合之處。因為他們都提倡減醣，但也都注意到各種食物的營養素，所以是一個可以長久執行的方法。