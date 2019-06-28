親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

拚死用命看韓劇 ！科技加速的北韓「地下字幕組」

歐洲飆破40度！高速路裂了 民眾脫光衣被警攔下

50歲伊能靜 自曝像25歲的飲食秘訣

2019-06-28 08:15聯合報 記者何定照╱即時報導

圓神出版台灣減醣風潮推廣者娜塔的新書《代謝力UP減醣好好》，藝人伊能靜也在序言中分享她力行減醣飲食的心得，說50歲的她，可以活得像25歲，都拜減醣飲食所賜。

娜塔兩年前接觸減醣飲食，體重減十幾公斤，體脂32％變22％，維持兩年不復胖，開設的臉書社團「減醣好好」不到一年社員就累積近30萬。娜塔說，她兩年前接觸減醣飲食，才終於自己發現難瘦的真正原因是醣分沒控制。她以自身經驗分享，建議初學者在代謝時吃最原始的食物，代謝才會加速。

藝人伊能靜在推薦序中說，她2016年生下女兒小米粒後，暴肥25公斤，試過各種減肥法，一開始瘦得很快，但一恢復正常飲食又胖回來。

她說，她曾除了重訓外，嚴格執行高蛋白、低油飲食，瘦是瘦了下來，卻不是很滿意，始終瘦不到產前的模樣。但在開始實踐減醣飲食，找到了一生受用的飲食方式：不只要吃好油、高纖食物，也可適量吃甜點，為苦悶的人生帶來愉悅感。

她說，現在她雖50歲，卻活得像25歲，她也用同樣的方式照顧家人，為女兒選擇高油、低糖食物，女兒也非常健康，沒有常見的sugar high或過重的兒童肥胖問題。

書田診所家醫科醫師、台灣肥胖醫學會專科醫師宋晏仁表示，此書提倡的減醣飲食，與他推廣的211全平衡餐盤有許多不謀而合之處。因為他們都提倡減醣，但也都注意到各種食物的營養素，所以是一個可以長久執行的方法。

營養師Emma說，「減醣飲食」對於方便烹調的朋友來說，確實是少困擾、好入門，也是能維持的飲食策略。

《代謝力UP減醣好好》。圖／圓神提供
《代謝力UP減醣好好》。圖／圓神提供
分享

肥胖伊能靜甜點
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

美食外送出狀況不再投訴無門 業者下個月納管

2019-06-28 09:05

彭啟明：今年恐有2至4颱風侵台 較密集發展期可能7月

2019-06-28 07:25

下周二起轉為多雨天氣 不排除可能豪大雨等級

2019-06-28 08:56

影／拚粗重慘職傷 醫教開瓶器運動預防

2019-06-28 09:07

願景回響／新北諾風廊拓及大型開發區 都更留人行綠廊

2019-06-28 08:59

聖帕颱風快速前進 吳德榮：暴風圈邊緣上午掠過日本

2019-06-28 07:04

健康你我他╱挑戰不滑手機 種出一片森林

2019-06-27 23:30

人工血管易感染 7成乳癌病友噩夢

2019-06-27 23:24

類地毯式篩檢 揪出偏鄉C肝

2019-06-27 23:19

我的經驗／胖到膝蓋提早退化 靠3招年甩42公斤

2019-06-27 23:11

醫與美結合讓細胞治療抗衰老 花蓮慈濟與產業界合作

2019-06-27 20:37

周末各地多雲到晴 防午後雷陣雨

2019-06-27 18:15

迷戀到做珍奶飯、珍珠啤酒 他列「日本珍奶神品排行」網友讚爆

2019-06-27 18:10

面對癌症化療 病患「副作用情結」別憂心過頭

2019-06-27 17:51

又見麻疹群聚 女童越南探親感染返台就醫傳染陌生男嬰

2019-06-27 17:48

速食業拚減塑！漢堡王7月1日起推行紙吸管

2019-06-27 17:05

影╱8成青少年不煩惱暑假活動 卻都想宅在家玩手機

2019-06-27 16:47

「TAIPEI corners」進軍日本 設計能量驚艷全場

2019-06-27 16:04

45歲美體按摩師「爆菊」 切痔2周竟能出國趴趴走

2019-06-27 16:01

新式尿液篩檢 預測前列腺癌更精準

2019-06-27 15:38

塑身衣不再變形 台灣企業奪矽谷發明展首獎

2019-06-27 15:37

對流雲系發展旺盛 新竹以北6縣市大雨特報

2019-06-27 15:36

澳洲研究發現低頭族的另一項症狀：頭骨後長出「骨刺」

2019-06-27 14:58

屏東連傳2起日本腦炎 縣府籲防蚊大作戰

2019-06-27 14:55

石門水庫汛期 強化搶救落水遊客實兵演練

2019-06-27 14:46

希望種籽行善會贈400學生聯合報作文書 鄭文燦勉勤閱讀

2019-06-27 14:45

史上最多！ 150件故宮北院名陶瓷 齊聚南院爭豔

2019-06-27 14:24

暑假到+罷工影響 國內旅遊熱度變夯

2019-06-27 14:19

裝人工血管逾2年 4成3病友難忍異物感

2019-06-27 14:16

來這裡消暑 花蓮知卡宣水上樂園7月1日開幕

2019-06-27 13:58

性平教育法15周年 這4種職業的女性占比仍低

2019-06-27 13:56

挨家挨戶感動「釘子戶」 個管師是C肝篩檢的推手

2019-06-27 12:50

影／根治C肝 肝基會推類地毯式篩檢

2019-06-27 12:13

大雨攪局！ 合歡山武嶺停車場延至7月31開放

2019-06-27 12:12

人工血管易感染 七成乳癌病友期早移除

2019-06-27 12:09

對症找好菌 治療過敏不再「亂槍打鳥」

2019-06-27 12:04

日月潭萬人泳渡往年3天秒殺 今年還有空額？原來是…

2019-06-27 11:23

還沒到中午花蓮已36.2度 氣象局發布高溫資訊

2019-06-27 11:07

18歲以下學生暑期搭貓空纜車 優惠票每趟50元

2019-06-27 11:04
看更多

熱門文章

魔羯工作沒完成會焦慮、雙魚會偷偷記住小細節！最有企圖心的5大星座

2019-06-27 16:49

全家推韓國超夯「Kakao Friends」集點換購！酷繽杯、安全帽、摺疊桌快衝一波

2019-06-27 14:01

新研究證實：HPV疫苗能有效預防子宮頸癌

2019-06-27 10:40

氣象局：高溫炎熱天 下周二、三中南部全天有雨

2019-06-27 09:47

使用保養品必知4守則！再怎麼沒錢保養品還是要常常換 不然會爛臉

2019-06-27 19:17

每日星座運勢／雙魚群策群力是上策 容易受到重用

2019-06-28 00:00

哇！隋棠美腿長到鏡頭裝不下 和艾瑪克隆尼隔空撞FENDI新包

2019-06-27 12:28

50歲伊能靜 自曝像25歲的飲食秘訣

2019-06-28 08:15

讓心情耍廢一下！全家「白爛貓超耍賤迴力車」8款浮誇造型超想全收

2019-06-27 15:08

屏東連傳2起日本腦炎 縣府籲防蚊大作戰

2019-06-27 14:55

45歲美體按摩師「爆菊」 切痔2周竟能出國趴趴走

2019-06-27 16:01

彭啟明：今年恐有2至4颱風侵台 較密集發展期可能7月

2019-06-28 07:25

日月潭萬人泳渡往年3天秒殺 今年還有空額？原來是…

2019-06-27 11:23

大雨攪局！ 合歡山武嶺停車場延至7月31開放

2019-06-27 12:12

他想騎單車松山↔內壢通勤80公里 網友力阻：別傻了

2019-06-27 10:43

玩水、玩沙、玩滑索 北市最新親子公園「華山大草原共融遊戲場」登場

2019-06-27 13:46

聖帕颱風快速前進 吳德榮：暴風圈邊緣上午掠過日本

2019-06-28 07:04

有看有保庇！下半年你要小心什麼陷阱？

2019-06-27 12:54

高市登革熱疫情擴大 新增2個案都不在金獅湖市場熱區

2019-06-27 19:13

39歲長期背痛竟罹「癌王」 熱血醫治癌如救火

2019-06-27 09:55

連孫芸芸都驚呼超可愛！TOD’S獨角獸吊飾包台灣只有這裡買得到

2019-06-27 13:12

六、七年級生的回憶都來啦！七龍珠聯名T經典回歸

2019-06-27 17:43

還沒到中午花蓮已36.2度 氣象局發布高溫資訊

2019-06-27 11:07

中研院研究發現 血小板為登革病毒入侵關鍵

2019-06-27 12:49

暑假延長優惠! 繼光香香雞「99元超值三件嗑」這33間門市買的到

2019-06-27 23:36

下周二起轉為多雨天氣 不排除可能豪大雨等級

2019-06-28 08:56

7月好忙！旅展+美食展來了 晶華酒店集團首推「早鳥快閃店」

2019-06-27 16:42

挨家挨戶感動「釘子戶」 個管師是C肝篩檢的推手

2019-06-27 12:50

裝人工血管逾2年 4成3病友難忍異物感

2019-06-27 14:16

我的經驗／胖到膝蓋提早退化 靠3招年甩42公斤

2019-06-27 23:11

不分享不行！旅日神卡出奇招 國外消費最高5%回饋無上限

2019-06-27 18:40

新光三越暑假變身信義遊樂場 3大音樂祭、10大電影動漫角色集合、25家快閃店輪番上陣

2019-06-28 00:41

史上首次！ 故宮北院150件精品同時出宮南院展

2019-06-27 09:30

面對癌症化療 病患「副作用情結」別憂心過頭

2019-06-27 17:51

寶寶用不含防腐劑沐浴品最好？醫師點出家長抗敏三迷思

2019-06-27 14:01

人工血管易感染 七成乳癌病友期早移除

2019-06-27 12:09

對流雲系發展旺盛 新竹以北6縣市大雨特報

2019-06-27 15:36

600多公斤重領航鯨擱淺獲救 送成大鯨豚研究中心搶救

2019-06-27 21:51

【教養難題】吳芳枝／一定要當選手嗎？

2019-06-28 06:00

意圖使人想結婚！ agnès b.訂製手工喜餅禮盒 台灣獨賣

2019-06-27 13:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top