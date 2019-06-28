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彭啟明：今年恐有2至4颱風侵台 較密集發展期可能7月

2019-06-28 07:25聯合報 記者楊德宜╱即時報導

天氣風險管理公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，昨天傍晚日本氣象廳把在日本南方海面的熱帶性低氣壓升格為今年第三號颱風聖帕，還記得三天前這擾動還在台灣東南邊，目前中心位置已經到東京灣的南邊，持續快速的往東移動，對日本無直接影響，不過這也讓大家上了一課，颱風的生成與否，還是取決於日本氣象廳的認定，雖然有一定的標準，但颱風影響所在國附近較詳細的觀測數據及對其影響的評估才是關鍵。

今天台灣的天氣仍舊和昨天類似，南部還是有西南風和海陸風交會發展的對流降雨，不過相對之下稍微緩和一點，其他各地也都是晴朗炎熱高溫，午後有對流性雷陣雨發展，這樣的天氣型態在午後的降雨有時非常劇烈，他說，務必要減少在戶外滯留的機會，尤其雷陣雨發展，聽到雷聲請入室內。

他說，大致上未來一兩周可能都維持類似的天氣型態，差別是在太平洋高壓逐漸西伸過來，強度以及午後雷陣雨的大小，預期當高壓逐漸盤據台灣天氣時，溫度會持續創新高，每天高溫34-36度間將成為常態，未來一兩周恐怕是相當讓人不舒適的夏季典型天氣，要多留意熱浪的問題，尤其戶外活動，要做好該有準備，才能避免熱傷害。

而未來的颱風趨勢上，他說，今年還是維持趨近有30個颱風生成機會，可能有2-4個颱風會侵襲台灣，較密集發展期可能落在7月中下旬，也就是我們即將要邁入颱風生成的旺季。

輕度颱風聖帕。圖／取自氣象局網站
輕度颱風聖帕。圖／取自氣象局網站
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