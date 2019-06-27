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爭議逾十年 彰化二林精機園區環評初審又卡關

2019-06-27 22:44聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

彰化縣「二林精密機械產業園區」開發案爭議超過十年，地方人士盼園區帶來工作機會，環團則擔心危害農田。環保署今天召開專案小組初審會議，10多名民眾登記發言，席間砲聲隆隆、正反雙方針鋒相對。此案歷經3次專案小組審查，還曾一度進入大會討論又被退回，環委今原本想直接駁回，但駁回理由不夠充分，仍有許多問題有待釐清，因此今決議補件再審。

此案位於彰化縣二林鎮台糖萬興農場，面積352.82公頃，緊鄰中科二林園區。今年三月舉辦環評大會，彰化縣長王惠美親自北上爭取支持，但多名環委認為農地具滯洪性，開發計畫忽略氣候變遷考量、開發後有淹水之虞，且空汙抵換、再生水、毒化物等問題也要釐清，歷經四小時討論後退回專案小組補件再審。

今天專案小組審查會議受矚目，反對此案的環團及支持開發的工業團體登記發言踴躍。機械公會代表指出，開發區50年來沒有洪水氾濫，開發後更新增排水規畫、地表種樹綠美化、降低表面逕流；當地生育率下降、人口外移，目前農地種植甘蔗及雜糧每公頃僅3、40萬收入，開發成園區後每公頃是2億至4億收入，有助當地人口回流及提升經濟效益。

台灣環境保護聯盟副秘書長賴佩茹說，中科四期還有500多公頃空間，「為何產業不能到中科四期卻要浪費良田？」開發後也不能確定可引進精密機械，「真的有產業大爆發嗎？要再去浪費良田嗎？」當地教師陳福模也透過錄音檔發表意見，強調「不是反對工業，反對的是放錯位置的工業汙染」，二林有台灣最優質農地，「台灣人現在急著毀掉它」，當地半數至八成以上人飲用地下水，連自來水廠也抽取地下水，一旦受到汙染，飲用水及食安都會受到影響。

環委十分在意用水問題，包括再生水用量及處理流程。開發單位指出，將採用生物及混凝過濾處理，並加上活性碳吸附設備，經處理後所產生的再生水可符合法規規範的水質。園區開發後蓄水量將達68.7萬公噸，大於開發前的64.38公噸，基地兩旁也有水路，不會有淹水問題。

環委也認為，開發案的保育計畫僅提到禁止捕捉跟驅趕保育物種，缺少更落實的做法；開發單位指周圍棲地替代性很高，對陸域生態影響輕微，「此論點不完整」，其他棲地可能有其他生物使用，不能預期會自然遷移。

另外，環委指出開發地區應考量基地地勢、地層下陷區、土壤液化高潛勢區等特性，重新檢討區域滯洪、排水、地表逕流問題，以及重新檢討廢汙水產生量的估算，並敘明再生水區外去化對象及管制。

閉門會議時，環委對於此案應駁回或是再審來回討論多次，一度表決直接駁回，因為再生水去向不明確，汙水問題難以處理，這部分根本無解，再討論也是無法執行。但後來認為駁回理由不夠充分，環委因而決議開發單位9月30日前補正資料再審。

環保署專案小組今天審議彰化二林精密機械產業園區開發計畫。記者吳姿賢／攝影
環保署專案小組今天審議彰化二林精密機械產業園區開發計畫。記者吳姿賢／攝影
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