醫與美結合讓細胞治療抗衰老 花蓮慈濟與產業界合作

2019-06-27 20:37 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩蓉 ╱即時報導



特管辦法上路後，各醫學中心積極投入細胞治療，除了癌症免疫細胞治療外，花蓮慈濟醫院也針對腦中風、脊髓損傷者的神經修復以及退化性關節炎、皮膚抗老化等細胞治療，向衛福部提出申請。花蓮慈濟醫院院長林欣榮指出，慈濟近年成立精準醫學研發中心，希望擴大與產業界合作，將最新的治療帶入東部，造福偏遠地區居民。

在中國成功轉型的知名醫美大健康集團回台投資2.5億元，第一站就選在東部的花蓮慈濟醫院，今日與慈濟簽署合作意向書，將與慈濟合作臨床試驗，開發系列幹細胞修復及抗衰老的「私人定製」養護處方產品。集團董事長羅麗芬指出，慈濟院長林欣榮是國際幹細胞治療權威，與慈濟醫院的合作是醫與美的結合，希望將細胞治療的研究成果應用在日常保養中，打造醫美大健康平台，提供最符合個人化配方的護膚產品。

林欣榮指出，今年堪稱是幹細胞治療元年，幹細胞治療已成顯學，除了最廣為人知的癌症免疫細胞治療外，幹細胞在再生醫學方面的應用，包括腦中風、巴金森氏症、漸凍人、脊髓損傷患者的神經修復，還有退化性關節炎及皮膚抗衰老等領域，都是花蓮慈濟重要的細胞治療研究項目。尤其近年來慈濟醫療團隊結合新藥、新科技，讓全球許多神經損傷患者來台求醫，約七成患者獲得改善，他形容，慈濟團隊努力讓「坐著來的可以走著出去，不能醒的可以醒過來。」