醫與美結合讓細胞治療抗衰老 花蓮慈濟與產業界合作
特管辦法上路後，各醫學中心積極投入細胞治療，除了癌症免疫細胞治療外，花蓮慈濟醫院也針對腦中風、脊髓損傷者的神經修復以及退化性關節炎、皮膚抗老化等細胞治療，向衛福部提出申請。花蓮慈濟醫院院長林欣榮指出，慈濟近年成立精準醫學研發中心，希望擴大與產業界合作，將最新的治療帶入東部，造福偏遠地區居民。
在中國成功轉型的知名醫美大健康集團回台投資2.5億元，第一站就選在東部的花蓮慈濟醫院，今日與慈濟簽署合作意向書，將與慈濟合作臨床試驗，開發系列幹細胞修復及抗衰老的「私人定製」養護處方產品。集團董事長羅麗芬指出，慈濟院長林欣榮是國際幹細胞治療權威，與慈濟醫院的合作是醫與美的結合，希望將細胞治療的研究成果應用在日常保養中，打造醫美大健康平台，提供最符合個人化配方的護膚產品。
林欣榮指出，今年堪稱是幹細胞治療元年，幹細胞治療已成顯學，除了最廣為人知的癌症免疫細胞治療外，幹細胞在再生醫學方面的應用，包括腦中風、巴金森氏症、漸凍人、脊髓損傷患者的神經修復，還有退化性關節炎及皮膚抗衰老等領域，都是花蓮慈濟重要的細胞治療研究項目。尤其近年來慈濟醫療團隊結合新藥、新科技，讓全球許多神經損傷患者來台求醫，約七成患者獲得改善，他形容，慈濟團隊努力讓「坐著來的可以走著出去，不能醒的可以醒過來。」
花蓮慈濟醫院幹細胞與精準醫療研發中心細胞治療科主任鄧守成指出，包括皮膚、脂肪、軟骨、骨髓和周邊血都有幹細胞，在皮膚抗衰老的研究上，利用奈米皮下脂肪細胞科技，將二種自體幹細胞用於皮膚修補，效果顯著， 未來「變臉」可望用自己的細胞替代注射玻尿酸等，天然且更安全，用於抗衰老及皮膚等軟組織修復，更具臨床應用潛力。
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