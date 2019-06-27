健康促進學校計畫 小四學生齲齒率5年降8.8%

2019-06-27 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



教育部國教署今舉行107學年度全國高級中等以下學校健康促進學校計畫成果發表會，共11縣市獲頒「健康促進學校績優縣市」，特優獎包括新北市、嘉義縣及彰化縣。5年來國中、國小學生齲齒、視力不良、體重過重、吸菸率也下降1%～10%不等。其中國小四年級學生齲齒率下降最多，達8.8%。

國教署表示，教育部推動健康促進學校計畫，每年經費近4000萬。教育部91年與行政院衛生署（現在的衛福部）共同簽署「健康促進學校計畫聲明書」，並公布施行《學校衛生法》，使學校衛生政策及推動健康促進計畫有法源依據。93年又結合地方政府、學校共同推動，從48所學校參與至目前全國國中小與高中職學校皆加入計畫，達到聯合國科教文組織與世界衛生組織所提出「每個學校皆為健康促進學校」的目標。

國教署表示，計畫推動下，102至107學年各項不良健康指標均呈下降趨勢。國小四年級學童齲齒率由44.6%下降為35.8%；國小學生視力不良率也從48.1%下降為44.8%；國中小學生體位過重及肥胖比率從30.1%下降為28.5%；國中學生吸菸率從5.2%下降為2.8%；高中學生吸菸率從11.9%下降為8%。