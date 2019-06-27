108新課綱上路 老師也有新功課

2019-06-27 19:46 聯合報 記者教育事業部╱即時報導



108課綱強調「素養導向」，教學現場如何教，是許多老師的新功課。聯合報寫作教室與嘉義大學、中興大學中文系合作舉辦閱讀寫作師資研習，邀請聯合報教育版寫作專欄作者何政輝以「寫作教學如何實踐課綱精神」為題，分享經驗，不少有意走教職的大學生都表示受益良多。

中興大學中文系林仁昱主任指出，中文系學生未來可能擔任國文老師，除了要了解教閱讀寫作的技能，因應108課綱，也應多認識社會脈動，甚至透過與社區「接地氣」累積更多寫作材料。

現在的教學現場強調「適性學習」，但要學生「自主行動」得先引發學習動機。何政輝以「請假單」教學法為例，讓學員模仿家長口吻寫假單，藉此法就可以教學生練習短文寫作。他也以好讀周報「聖母院大火」新聞報導為例，從中可以探討歷史、文物保存、大火與破壞等面向，引導學生從時事學習深入思考，累積寫作能量。

閱讀寫作師資研習歷經五小時，學員聚精會神，反應熱絡。嘉義大學應屆畢業生楊琬淇說，原本還摸不清108課綱精神，但經過講師示範有了更多了解。嘉義大學中文系劉卉羚認為「老師講實務教學部分很紮實，能參加課程真的很幸運。」

深耕寫作教育十餘年，聯合報寫作教室每年吸引6萬人次學生報名上課。因應考試制度革新、108課綱上路，聯合報寫作教室舉辦自費教師培訓課程，意者可查http://bit.ly/udnedu2019