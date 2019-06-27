又見麻疹群聚 女童越南探親感染返台就醫傳染陌生男嬰

2019-06-27 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



疾管署提醒，雖國內麻疹疫情趨緩，但鄰近國家疫情持續，暑假計畫前往當地民眾應加強防護。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 國內將近一個月沒出現境內麻疹個案，但疾管署今公布，中部一名7個月男嬰，在急診看病時，不慎被一名越南境外移入麻症個案女童傳染，該2名個案檢體比對，確認為同一型病毒株，研判為群聚事件。疾管署提醒，雖國內麻疹疫情趨緩，但鄰近國家疫情持續，暑假計畫前往當地民眾應加強防護。

疾管署副署長莊人祥表示，該群聚指標個案為中部1歲女童，今年3月上旬隨家人至越南探親，由於當時未滿1歲，尚未接種MMR疫苗。女童6月2日返國，6月4日發病、7日出疹，隔日晚間至中部某醫院急診就醫，先檢查出橫隔膜疝氣，緊急收治住院，直到11日高燒不退，才會診小兒科醫師，才懷疑感染麻疹，經通報檢驗確診。

莊人祥指出，由於女童一開始最明顯的問題是橫隔膜疝氣，醫療團隊全力關注該病情，才會讓確診時間拖的比較長，所幸女童無公共場所及大眾交通工具活動史，衛生單位快速匡列指標個案接觸者，其中發現10名疑似症狀者，最後採檢只有中部一名7個月男嬰確診。

男嬰為衛生單位匡列小女童9日急診就醫接觸者，雖於13日為其打免疫球蛋白預防，但仍然在22日發病，23日出疹後，經衛生單位安排就醫及通報，於今日確診，目前住院隔離治療中。衛生單位現已掌握相關接觸者共510人，將持續監測至7月15日。

莊人祥說，因應這起醫院群聚，疾管署與地方政府衛生局已請該醫院加強工作人員MMR疫苗接種，並落實院內監測及相關感染防治措施。該院日前已自購MMR疫苗，優先針對院內高風險單位員工麻疹抗體陰性者催種，截至6月26日，共完成接種129劑，預計本周將全數接種完畢。

今年截至目前國內累計101例麻疹病例，66例為國內感染，35例為境外移入病例，感染國家以泰國及越南各10例及菲律賓6例為多；出國目的以旅遊21例最多，其次為商務8例及探親6例。我國部分鄰近國家麻疹疫情持續，今年截至6月中，越南累計約4900例確診，高於去年全年總數；泰國、菲律賓疫情持續延燒，另外，歐洲地區疫情持續，以烏克蘭最為嚴峻。

疾管署呼籲，暑假將至，民眾如計畫前往麻疹流行地區，應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒前往當地；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒至衛生所或提供自費MMR疫苗醫療院所自費接種1劑MMR疫苗；一般民眾於出國前2至4周可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。