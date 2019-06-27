周末各地多雲到晴 防午後雷陣雨

2019-06-27 18:15 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



氣象局指出28日受西南風影響，各地大多為多雲到晴的天氣型態，近日各地須留意午後雷陣雨。(Photo by 吳婉瑜/台灣醒報) 分享 facebook 根據中央氣象局預報，28日受西南風影響，各地大多為多雲到晴的天氣型態，由於西南風易將暖濕空氣帶進台灣，各地容易有午後雷陣雨發生。氣象專家吳聖宇指出，未來這2天台灣附近的天氣仍不穩定，一直下週太平洋高壓往西伸展後，天氣狀況才會逐漸趨於穩定。

中央氣象局表示，28日上午南部及東南部地區有局部短暫陣雨，將一直持續到下週三清晨，氣溫上，各地高溫31至35度左右，沒下雨時感受悶熱。吳聖宇提到，未來幾天台灣附近水氣偏多，大氣具有對流不穩定性，午後熱對流發展的狀況明顯，並且隨著偏南風往北飄。他指出，中北部、東北部、東部可能造成午後雷雨，南台灣則是要注意夜晚至清晨來自南邊海面上水氣移入造成的海陸風降雨

氣象專家吳德榮表示，29日至7月1日，太平洋高壓仍偏弱，大氣不穩定；西南氣流輸送低層水氣，遇地形輻合，易發展雲層、帶來降雨。他提到，午後對流活躍，影響範圍大，應注意較大雨勢，白天未降雨時感受很悶熱。

氣象專家彭啟明則表示，不穩定的天氣要一直到下周，太平洋高壓逐漸西伸，才會逐漸改善，但夏季的天氣類型還是不變，午後陣雨仍有機會發展，但不會像這幾天那麼的不受到控制。他提到，天氣正式進入典型的夏季，傳統的防曬嚴防高溫，都要成為基本的外出措施。

針對菲律賓東方的熱帶雲系，吳德榮表示，雲系仍在組織增強中，是否能順利發展成今年第3號颱風須密切觀察，觀察未來動向的一週預測圖及各國模式模擬的路徑，都顯示該熱帶系統在菲律賓東方海面即向北迴轉，但由於目前其僅為一般的低氣壓。

【更多精采內容，詳見 】