親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

婚後11個月就分居 雙宋婚姻「毀在生孩子」

周末各地多雲到晴 防午後雷陣雨

2019-06-27 18:15台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

氣象局指出28日受西南風影響，各地大多為多雲到晴的天氣型態，近日各地須留意午後雷...
氣象局指出28日受西南風影響，各地大多為多雲到晴的天氣型態，近日各地須留意午後雷陣雨。(Photo by 吳婉瑜/台灣醒報)
分享
根據中央氣象局預報，28日受西南風影響，各地大多為多雲到晴的天氣型態，由於西南風易將暖濕空氣帶進台灣，各地容易有午後雷陣雨發生。氣象專家吳聖宇指出，未來這2天台灣附近的天氣仍不穩定，一直下週太平洋高壓往西伸展後，天氣狀況才會逐漸趨於穩定。

中央氣象局表示，28日上午南部及東南部地區有局部短暫陣雨，將一直持續到下週三清晨，氣溫上，各地高溫31至35度左右，沒下雨時感受悶熱。吳聖宇提到，未來幾天台灣附近水氣偏多，大氣具有對流不穩定性，午後熱對流發展的狀況明顯，並且隨著偏南風往北飄。他指出，中北部、東北部、東部可能造成午後雷雨，南台灣則是要注意夜晚至清晨來自南邊海面上水氣移入造成的海陸風降雨

氣象專家吳德榮表示，29日至7月1日，太平洋高壓仍偏弱，大氣不穩定；西南氣流輸送低層水氣，遇地形輻合，易發展雲層、帶來降雨。他提到，午後對流活躍，影響範圍大，應注意較大雨勢，白天未降雨時感受很悶熱。

氣象專家彭啟明則表示，不穩定的天氣要一直到下周，太平洋高壓逐漸西伸，才會逐漸改善，但夏季的天氣類型還是不變，午後陣雨仍有機會發展，但不會像這幾天那麼的不受到控制。他提到，天氣正式進入典型的夏季，傳統的防曬嚴防高溫，都要成為基本的外出措施。

針對菲律賓東方的熱帶雲系，吳德榮表示，雲系仍在組織增強中，是否能順利發展成今年第3號颱風須密切觀察，觀察未來動向的一週預測圖及各國模式模擬的路徑，都顯示該熱帶系統在菲律賓東方海面即向北迴轉，但由於目前其僅為一般的低氣壓。

【更多精采內容，詳見

吳德榮氣象局
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

面對癌症化療 病患「副作用情結」別憂心過頭

2019-06-27 17:51

又見麻疹群聚 女童越南探親感染返台就醫傳染陌生男嬰

2019-06-27 17:48

速食業拚減塑！漢堡王7月1日起推行紙吸管

2019-06-27 17:05

影╱8成青少年不煩惱暑假活動 卻都想宅在家玩手機

2019-06-27 16:47

45歲美體按摩師「爆菊」 切痔2周竟能出國趴趴走

2019-06-27 16:01

「TAIPEI corners」進軍日本 設計能量驚艷全場

2019-06-27 16:04

新式尿液篩檢 預測前列腺癌更精準

2019-06-27 15:38

塑身衣不再變形 台灣企業奪矽谷發明展首獎

2019-06-27 15:37

對流雲系發展旺盛 新竹以北6縣市大雨特報

2019-06-27 15:36

澳洲研究發現低頭族的另一項症狀：頭骨後長出「骨刺」

2019-06-27 14:58

屏東連傳2起日本腦炎 縣府籲防蚊大作戰

2019-06-27 14:55

石門水庫汛期 強化搶救落水遊客實兵演練

2019-06-27 14:46

希望種籽行善會贈400學生聯合報作文書 鄭文燦勉勤閱讀

2019-06-27 14:45

史上最多！ 150件故宮北院名陶瓷 齊聚南院爭豔

2019-06-27 14:24

暑假到+罷工影響 國內旅遊熱度變夯

2019-06-27 14:19

裝人工血管逾2年 4成3病友難忍異物感

2019-06-27 14:16

來這裡消暑 花蓮知卡宣水上樂園7月1日開幕

2019-06-27 13:58

性平教育法15周年 這4種職業的女性占比仍低

2019-06-27 13:56

挨家挨戶感動「釘子戶」 個管師是C肝篩檢的推手

2019-06-27 12:50

影／根治C肝 肝基會推類地毯式篩檢

2019-06-27 12:13

大雨攪局！ 合歡山武嶺停車場延至7月31開放

2019-06-27 12:12

人工血管易感染 七成乳癌病友期早移除

2019-06-27 12:09

對症找好菌 治療過敏不再「亂槍打鳥」

2019-06-27 12:04

日月潭萬人泳渡往年3天秒殺 今年還有空額？原來是…

2019-06-27 11:23

還沒到中午花蓮已36.2度 氣象局發布高溫資訊

2019-06-27 11:07

18歲以下學生暑期搭貓空纜車 優惠票每趟50元

2019-06-27 11:04

他想騎單車松山↔內壢通勤80公里 網友力阻：別傻了

2019-06-27 10:43

新研究證實：HPV疫苗能有效預防子宮頸癌

2019-06-27 10:40

39歲長期背痛竟罹「癌王」 熱血醫治癌如救火

2019-06-27 09:55

氣象局：高溫炎熱天 下周二、三中南部全天有雨

2019-06-27 09:47

從醫學走向藝術！白袍生涯謝幕 吳寬墩座談醫學教育

2019-06-27 09:42

不去中國化！故宮北院150件精品首次同時出宮與南院展

2019-06-27 09:30

症狀較一般感冒強烈 醫：流感重症死亡率15%

2019-06-27 09:17

我的不正經人生觀：品味 不是用錢堆砌的！

2019-06-27 09:05

眼皮跳不停 醫師分析何時該就醫

2019-06-27 08:24

大學指考日天氣悶熱 吳德榮：熱低成颱也不侵台

2019-06-27 07:42

七月起內用禁塑膠吸管 估年減1億支

2019-06-27 00:36

閨蜜也要「斷捨離」！ 好朋友關係要維持、也要懂得「封鎖刪除的藝術」

2019-06-26 23:26

健康你我他╱接觸大自然 和3C保持適當距離

2019-06-26 23:21
看更多

熱門文章

沒去金獅湖市場 婦人確診登革熱 疾管署：疫情範圍擴大

2019-06-26 19:00

新研究證實：HPV疫苗能有效預防子宮頸癌

2019-06-27 10:40

氣象局：高溫炎熱天 下周二、三中南部全天有雨

2019-06-27 09:47

每日星座運勢／金牛運勢不錯的一天 忙碌中有收穫

2019-06-27 00:00

閨蜜也要「斷捨離」！ 好朋友關係要維持、也要懂得「封鎖刪除的藝術」

2019-06-26 23:26

奧萬大歡慶25歲！6月29日起3日入園門票優惠10元

2019-06-26 20:56

一次吃4種招牌菜！甘牌燒味推出「個人獨享餐」 還有2款組合套餐

2019-06-26 22:38

45歲美體按摩師「爆菊」 切痔2周竟能出國趴趴走

2019-06-27 16:01

他想騎單車松山↔內壢通勤80公里 網友力阻：別傻了

2019-06-27 10:43

不去中國化！故宮北院150件精品首次同時出宮與南院展

2019-06-27 09:30

談戀愛像在演戲？這5星座總愛隱藏真面目

2019-06-27 09:21

眼皮跳不停 醫師分析何時該就醫

2019-06-27 08:24

大雨攪局！ 合歡山武嶺停車場延至7月31開放

2019-06-27 12:12

海科館今起展示35種世界各地珍稀兩棲、爬蟲類動物

2019-06-27 07:32

魔羯工作沒完成會焦慮、雙魚會偷偷記住小細節！最有企圖心的5大星座

2019-06-27 16:49

日月潭萬人泳渡往年3天秒殺 今年還有空額？原來是…

2019-06-27 11:23

全家推韓國超夯「Kakao Friends」集點換購！酷繽杯、安全帽、摺疊桌快衝一波

2019-06-27 14:01

今年金曲不走紅毯 HEBE田馥甄噴汗秀星辰表

2019-06-26 18:40

症狀較一般感冒強烈 醫：流感重症死亡率15%

2019-06-27 09:17

高雄出現第25例登革熱 陳其邁：防疫要「做好做滿」

2019-06-26 22:08

大學指考日天氣悶熱 吳德榮：熱低成颱也不侵台

2019-06-27 07:42

陳其邁：高雄再增4例本土登革熱 全屬三民區群聚感染

2019-06-26 23:15

屏東連傳2起日本腦炎 縣府籲防蚊大作戰

2019-06-27 14:55

哇！隋棠美腿長到鏡頭裝不下 和艾瑪克隆尼隔空撞FENDI新包

2019-06-27 12:28

還沒到中午花蓮已36.2度 氣象局發布高溫資訊

2019-06-27 11:07

讓心情耍廢一下！全家「白爛貓超耍賤迴力車」8款浮誇造型超想全收

2019-06-27 15:08

39歲長期背痛竟罹「癌王」 熱血醫治癌如救火

2019-06-27 09:55

連孫芸芸都驚呼超可愛！TOD’S獨角獸吊飾包台灣只有這裡買得到

2019-06-27 13:12

玩水、玩沙、玩滑索 北市最新親子公園「華山大草原共融遊戲場」登場

2019-06-27 13:46

中研院研究發現 血小板為登革病毒入侵關鍵

2019-06-27 12:49

裝人工血管逾2年 4成3病友難忍異物感

2019-06-27 14:16

新創「平台」行銷理念 南僑斥資13億投資泰國市場

2019-06-26 21:10

台中機場再增新航線 台中直飛大陸昆明今首航

2019-06-26 18:37

7月好忙！旅展+美食展來了 晶華酒店集團首推「早鳥快閃店」

2019-06-27 16:42

對流雲系發展旺盛 新竹以北6縣市大雨特報

2019-06-27 15:36

高市本土登革熱再增一例 金獅湖市場旁6旬婦染病

2019-06-26 19:17

意圖使人想結婚！ agnès b.訂製手工喜餅禮盒 台灣獨賣

2019-06-27 13:30

有看有保庇！下半年你要小心什麼陷阱？

2019-06-27 12:54

住一晚要價400萬！「豪旅」時代來了

2019-06-27 15:27

Loro Piana發表秋冬新品 如同被擁抱一般的溫暖輕柔面料

2019-06-26 20:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top