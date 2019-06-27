醫院麻疹群聚案男嬰中鏢 510人被追蹤

2019-06-27 17:22 中央社 台北27日電



疾管署今天公布，國內新增1起醫院麻疹群聚事件，指標個案為1歲女童，與另一名7個月大男嬰在醫院急診室接觸，結果男嬰被傳染，目前住院隔離中，兩名個案接觸者共510人。

衛生福利部疾病管制署下午公布，近期發生一起境外移入麻疹個案引發國內接觸者感染事件。指標個案為中部1歲女童，今年3月上旬隨家人到越南探親，6月2日返國，4日發病、7日出疹，8日晚間至中部某醫院急診就醫後收治住院，經通報檢驗確診為麻疹。

另一名中部7個月大男嬰，在8日晚間至9日清晨與指標個案同處急診室，男嬰22日發病、23日出疹，經衛生單位安排就醫及通報，今天確診，目前住院隔離治療中。

兩名個案檢體經疾管署檢驗比對，確認為同一型病毒株，研判為群聚事件。衛生單位已掌握相關接觸者共510人，將持續監測至7月15日。

疾管署副署長莊人祥表示，指標個案女童發病時有發燒、出疹症狀，但因同時有另一個疾病橫隔膜疝氣，直到11日才通報疑似麻疹。現已加強醫院人員MMR疫苗接種，預計本週全數接種完畢。

莊人祥指出，值得注意的是，該女童沒有接種過MMR疫苗就到國外探親，增加感染麻疹風險。建議民眾如計劃前往麻疹流行地區，應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒前往。

如需帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒到衛生所或提供自費MMR疫苗的醫療院所接種1劑MMR疫苗。

今年截至目前，國內累計101例麻疹病例，66例為國內感染（其中46例為接觸者），35例為境外移入病例，感染國家以泰國、越南各10例及菲律賓6例為多；出國目的以旅遊21例最多，其次為商務8例及探親6例。

台灣部分鄰近國家麻疹疫情持續，今年截至6月中，越南累計約4900例確診，高於去年全年總數；泰國累計報告近3300例；菲律賓今年截至5月中累計報告約3萬5000例。歐洲地區疫情持續，以烏克蘭最為嚴峻，另外北馬其頓共和國、羅馬尼亞、法國及波蘭病例數也超過千例。美國疫情緩降，今年確診1077例。