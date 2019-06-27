45歲美體按摩師「爆菊」 切痔2周竟能出國趴趴走

2019-06-27 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



一名45歲美體按摩師，每天用力幫客人按壓，使腹壓過大又習慣久坐，導致痔瘡找上門，開始活在「爆菊」恐懼中，還好在環狀切除微創手術解決痔瘡問題後，術後三天就能正常上班，兩周後還能出國旅行。但不是每個環狀切除術患者都這麼順利，甚至可能併發肛門狹窄，造成有「便」難出，為此，三總獨創改良方法，只要簡單在環狀傷口切一刀就能輕鬆預防。

俗語說「十男九痔，十女十痔」，痔瘡相當常見，盛行率約為50至60%，換言之，每兩人就有一人為痔瘡所擾，好發於40歲以上熟男熟女，尤其女性因身體結構及生育等原因，造成發生率更高。當肛門軟墊失去彈性和結構體積增大，就會開始出現排便有血，甚至可能就算沒排便，肛門都伴隨著一小截肉墊，不論站或坐都痛。

三總大腸直腸外科主治醫師溫家政表示，痔瘡疾病的治療主要會以改變生活習慣，如避免久坐、久站，飲食上避免辛辣刺激食物，再給予適當的外用藥物治療。但當軟墊脫垂無法自行縮回，就須考慮手術切除，包含切除痔瘡組織和痔動脈結紮的傳統手術及固定痔瘡而不移除外痔的微創痔瘡手術，如PPH痔瘡環切手術。

PPH痔瘡環切手術是特殊醫材將內、外痔都推入肛門內部，在環狀切割組織，溫家政耗時6年個人研究發現，154名接受該技術患者，超過8成以上術後7天屬輕度疼痛，無需服用止痛藥。但缺點術後可能出現較嚴重併發症，如4.5％患者會因傷口過度結疤，造成肛門狹窄，「肛門狹窄雖可切除多餘組織解決，但超過半數會因為再結疤而復發。」

據過去文獻發現，傷口張力過大，會造成結疤過度，因此，溫家政決定在術中於環狀傷口上再一刀，打斷張力，「就像將環狀傷口想成橡皮圈，在越圈越緊前，先切斷橡皮圈束縛」。藉由改良式的PPH痔瘡環狀手術，20名病人接受該改良手術，術後皆無肛門狹窄併發症的發生。