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塑身衣不再變形 台灣企業奪矽谷發明展首獎

2019-06-27 15:37聯合報 記者章凱閎╱即時報導

美國矽谷國際發明展公布今年度評選結果，台灣共拿下22面金牌、15面銀牌、8面銅牌獎，以及6面特別獎，成績斐然。其中，蘿琳亞股份有限公司的「具平整貼身之塑身衣」，解決支撐條在導引套內位移而發生任意凹、翹及穿透布料的問題，改良塑身衣功效，獲大會首獎。

台灣發明協會今年帶了9家企業、6所學校，以及多位個人與團體參展者參賽，延續過去的佳績，拿下多面獎牌。台灣發明協會理事長陳宗台指出，台灣向來很重視創新與發明，屢屢在世界各地的發明獎獲得肯定，今年在矽谷拿下好成績，是推動台灣發明與科學突破、改良創新的力量，明年6月將持續組團赴矽谷參加國際發明展。

本次發明展首獎頒給台灣的蘿琳亞股份有限公司，他們發明一款「具平整貼身之塑身衣」，解決支撐條在導引套內位移而發生任意凹、翹及穿透布料的問題，改良塑身衣功效。

紅崴科技股份有限公司的「LiZi亮子紗穴位雕塑科技褲」則拿下世界智慧財產權組織特別獎及金牌。他們採用帶有遠紅外線量子能量與負離子加持的奈納鍺紗暨胜肽紗，搭配獨家專利穴位設計的按摩養生之道，讓使用者擁有完美身形。

高雄榮民總醫院的「快速心電圖檢測裝置」拿下克羅埃西亞特別獎及金牌。雖為一線醫護人員之發明，但其主要功能在於協助非醫護專業者，讓不了解心電圖電極片的操作人員，可快速且準確完成貼附，得以提升心肌梗塞病人照護品質。

新北市光仁高級中學的「AI無人機」獲越南特別獎及金牌，發明重點在於解決班級內、校內靜態計算人數的問題、以及戶外動態計算人數的問題，可運用在集會遊行等。

台北城市科技大學的「具有主動安全偵測之兒童汽車安全座椅」獲波蘭特別獎及金牌。此發明在兒童汽車安全座椅上添加了許多偵測裝置，例如增加可以監看兒童身體狀況的裝置、偵測安全帶是否有繫好的裝置、偵測汽車安全座椅是否有傾斜的裝置、偵測兒童是否尿床的裝置並上傳至雲端系統，以便於父母親隨時監看以確保兒童的安全。

美國矽谷國際發明展公布今年度評選結果，台灣共拿下22面金牌、15面銀牌、8面銅牌...
美國矽谷國際發明展公布今年度評選結果，台灣共拿下22面金牌、15面銀牌、8面銅牌獎，以及6面特別獎，成績斐然。圖／台灣發明協會提供
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發明展矽谷
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