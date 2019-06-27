新式尿液篩檢 預測前列腺癌更精準

2019-06-27 15:38 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



前列腺癌是英國男子最常碰到的癌症，而新的非侵入性篩檢法PUR能預測需要治療與否。(photo by Wikimedia) 分享 facebook 英國研究最新發現，新型的尿檢測試讓前列腺篩檢更為精準！眾所皆知，癌症腫塊要先經過篩檢，疑似有癌症風險要再經切片診斷後才能確診，而研究人員26日指出，新的尿檢測試法稱為PUR，比起過往常用的PSA，PUR能準確預測哪些病人在診斷後不需治療（意指非惡性），據估計，PUR能使診斷五年後的病人不需治療率上升8倍。

非侵入性很安全

根據《英國廣播公司》報導，前列腺癌（或稱攝護腺癌）是英國男性最常見的癌症，每年平均達到4.7萬起新病例。對此，新研究指出，過往針對性地PSA血液檢測難以透過早期篩檢，就能確保未來是否要接受癌症治療，簡言之預測性較弱，需要經過篩檢、受懷疑者再做切片等繁瑣歷程。

然而，前列腺癌又是前期緩慢發展，可能在後期病變為確診癌症，但也可能永遠不會出現，對於過往的PSA來說，需要定期檢測。但《健康線》報導，新研究的PUR測試法不只是安全的「非侵入式」檢驗法，預測精準度能覆蓋到五年內，確定診測後五年都無需接受治療機率增加八倍。

目前仍用於輔助篩檢

該研究小組用PUR做實驗時，不像PSA需要透過血液篩檢，僅需透過尿液檢測，測量其中細胞功能單元的產生速率，若高達一定程度，就表示病人需要進行早期治療，若分數不高，代表能延緩治療，再持續觀察，甚至到永遠不需要治療。學者布魯爾指出，這項新檢測不只成為病人福音，更能節省醫療資源。

但目前來說，人們還無法全面信任PUR，學界也需要更多統計數據背書PUR失誤率極低，當前應該會把PUR納進前列腺癌篩檢的其中一項，用以配合過往的PSA血液篩檢法。

【更多精采內容，詳見 】