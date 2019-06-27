希望種籽行善會贈400學生聯合報作文書 鄭文燦勉勤閱讀

2019-06-27 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



過年一個紅包對、買件衣服、添條棉被，吃頓大餐或牛排對大多數人不算什麼，也未曾缺少過，但對許多弱勢的學生而言一願難求。

桃園市希望種籽行善協會理事長李國志有感弱勢學生有這樣的期待，今年與楊梅警分局合作辦活動幫弱勢的小朋友圓夢，也希望獲得更多的迴響，社會持續關懷更多的弱勢學生，獲幫助的學生也能愛物惜物，將來能回饋於社會。

希望種籽行善協會今天與楊梅警分局，在分局禮堂舉辦青春專案─圓夢計畫，邀請楊梅、新屋區20所國中、小學每校20位學生共計400人參加，市長鄭文燦和多位民代、警友會幹部都到場。

協會特別買了400本聯合報全國高、中、小學生作文比賽優等集寫作方法一書，由鄭文燦送給每位學生。鄭文燦肯定活動相當充實，相信不僅可讓小小學員們得到滿滿的收穫，也可以減少青少年外在的壓力與誘惑，用富有意義的活動開啟健康暑假生活。

鄭文燦說，市府於暑假期間推動「青春專案」，除了要維護青少年的安全，也會積極鼓勵青少年多參加相關活動。感謝桃園市希望種籽行善協會配合楊梅分局，結合各界力量，用心策劃整天的活動，還購置400本由全國高、中、小學生作文比賽優等集成冊的書籍，鼓勵學童閱讀，達到寓教於樂的目標。鄭文燦也鼓勵青年學子能夠多參加各級學校所辦理的營隊與活動，體驗豐富的暑假生活。

鄭市長也對小學員們說，警察是人民的保母，致力維護社會安全，時常在最困難的角落維護治安，例如今年6月12日在桃園市議會旁的中古車行，發生歹徒持槍挾持9名人質的事件，過程中警方展現智慧與冷靜，以人質安全為第一考量，持續談判斡旋，終於成功化解歹徒的心防，順利救出9名人質，讓事件平安落幕，展現出警察人員辛苦且勇敢的一面。未來市府也會辦理小小警察營，讓小朋友來體驗學習，了解警察工作的辛苦與價值。

活動現場由梅分警局技術教官蔡文賓為學生和來賓介紹警察裝備槍械，還帶學生參訪拘留室、騎乘警用型機車寓教於樂，中午用餐時間由志工及老師帶400位小朋友到附近知名牛排館大啖牛排餐，下午參觀郭元益糕餅博物館還實作糕點，學生還收到滿滿的小禮物。