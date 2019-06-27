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「TAIPEI corners」進軍日本 設計能量驚艷全場

2019-06-27 16:04聯合新聞網 有.設計 uDesign

2019東京設計商品展，「TAIPEI corners」齊聚15家臺灣優質品牌。...
2019東京設計商品展，「TAIPEI corners」齊聚15家臺灣優質品牌。圖/財團法人台北市文化基金會創意發展部 松山文創園區提供
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北市政府文化局長年委託財團法人台北市文化基金會帶領文創業者赴海外參展，今年「臺北創意生活館(TAIPEI corners) 」於6/26-6/28在日本最具指標性的「2019東京設計商品展」(DESIGN TOKYO 2019) 」登場，由臺北市政府文化局局長蔡宗雄帶領15家臺北優質文創品牌參展，第一天即傳出捷報，5家獲獎品牌，「TAIPEI corners」就囊括4家，從所有今年度參展的80個設計品牌脫穎而出，繳出亮眼的成績單。

「TAIPEI corners」吸引美國紐約MOMA代表親臨展區參觀。圖/財團法...
「TAIPEI corners」吸引美國紐約MOMA代表親臨展區參觀。圖/財團法人台北市文化基金會創意發展部 松山文創園區提供
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6月26日「TAIPEI corners」開展第一天，吸引了絡繹不絕的參觀人潮，如蔦屋書店、TOKYU HANDS、MoMA等日本知名大型通路代表皆至展區感受來自臺北的風格設計； 臺北市政府文化局局長蔡宗雄於開幕致詞表示，「東京是設計產業走向國際的重要基地，TAIPEI corners持續帶領臺北的設計品牌參展，希望讓臺北走出去，讓世界走進來。」台北駐日經濟文化代表處政務副代表蔡明耀也讚賞本次臺北設計業者的優秀表現，「希望品牌的設計能量，加上文化局推動的海外拓展，讓大家的生活更為豐富。」大會主辦單位日本展覽集團大會代表鈴木一先生指出，「臺北設計能量令人驚艷，廣受評審委員一致好評!最佳商品優秀展5位獲獎者中就有4名來自於臺北，證明了臺北生機盎然的設計能力，期待參展商們都能透過DESIGN TOKYO的平台滿載而歸。」

「TAIPEI corners」開展首日，觀展人潮絡繹不絕。圖/財團法人台北市文...
「TAIPEI corners」開展首日，觀展人潮絡繹不絕。圖/財團法人台北市文化基金會創意發展部 松山文創園區提供
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今年的「TAIPEI corners」以「理想の生活 – 臺北生活美學提案」為主題，從人文情懷的角度出發，由近30家品牌公開嚴選出來自臺北的設計好物，透過創作結合生活，尋找日常需求以外的附加價值及美感。本次參展者包含過往曾參展的品牌「mordeco」（居家生活用品）、「紙可拍」（文創相機）、「賽先生科學工廠」（科學性主題禮品）、「西門紅樓」、「以覺學」（金工飾品）、「WEN PIIM」（玻璃器皿）等，都是透過參展找到通路及合作夥伴，為了深耕日本持續參展；今年也邀請新品牌，如「DAQICONCEPT」（無線音響燈）、「CELIA & PERAH」（藍芽音響）、「no.30」（鑄鋅工藝）、「小墨器」（書寫用具）、「BAFFIN GOODS」（美式風格生活小物）、「Studio Smoll」（自組裝植鞣皮革包袋）、「TAGather Goods」（時尚袋包）、「迢迢」（手作原木x皮革包）、「Simple Real」（咖啡手沖杯壺組 / 茶具組）等，也是初次參展就有很高的詢問度，其中「no.30」的「乾杯」開瓶器、「小墨器」的「小墨器」書法組、「Studio Smoll」的「Nerdy Mini」自由組裝植鞣皮革背包與「TAGather Goods」的「Give You A Hand」多功經典包在眾多參展作品中脫穎而出，獲得今年「DESIGN TOKYO大賞的優秀賞(DESIGN TOKYO PRODUCTS AWARD 2019)」。

「TAIPEI corners」 品牌設計師向貴賓介紹本次參展作品。圖/財團法人...
「TAIPEI corners」 品牌設計師向貴賓介紹本次參展作品。圖/財團法人台北市文化基金會創意發展部 松山文創園區提供
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從2013年起，在臺北市政府的支持下，台北市文化基金會帶領文創業者以「TAIPEI corners」為策展主題至東京參展，除著眼獲得訂單效益，更期許業者透過參展，連結日本代理商及通路業者。過去多次跟隨參展的「印花樂藝術設計有限公司」，即因本展與日本代理商合作，2017年已順利於東京展店；「紙可拍」透過參展成功登上MoMA、LOFT與蔦屋書店等知名通路；「江口設計工作室」不僅藉參展找到日本相當具規模代理商，隨後成功進軍美國與歐洲玩具市場。「TAIPEI corners」期許能搭建進軍國際市場的平台，將臺北的文化與創意能量行銷全世界！

台北駐日經濟文化代表處政務副代表蔡明耀讚賞本次「TAIPEI corners」令...
台北駐日經濟文化代表處政務副代表蔡明耀讚賞本次「TAIPEI corners」令人驚豔。圖/財團法人台北市文化基金會創意發展部 松山文創園區提供
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北市文化局
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