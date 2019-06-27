來這裡消暑 花蓮知卡宣水上樂園7月1日開幕

2019-06-27 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



暑假即將到來，第五屆「知卡宣綠森林親水公園暑期水上樂園」活動，將於7月1日開幕。花蓮縣政府表示，知卡宣是全國最大免費親水遊憩公園，活動期間所有設施免費開放，歡迎大、小朋友手來知卡宣清涼玩一夏。

花蓮縣政府農業處長羅文龍說，為提供民眾夏日安全又優質的玩水好去處，降低前往海邊或溪河發生危險事故的機率，歷經數年規畫擴充戲水區，目前已擁有多項親水遊樂設施，不僅有兒童池、造浪池、漂漂河、雨林池及360度迴轉大滑水道等刺激的大型設施，也有水槍、水傘與水遊具等各種互動式遊樂設備。

為豐富更多的玩水樂趣，今年特別打造深水池，適合想體驗深水游泳的遊客；還有特別量身打造的幼幼池，適合父母帶幼齡兒童一起遊玩。另外考量到部分遊客不想穿著泳裝，或是帶著包尿布的小小孩，與不願意或不方便下水的民眾，今年也新設泡腳池與噴泉廣場。

羅文龍說，除去年全面重新整修更衣室與廁所，增設親子廁所與哺乳室，也透過老舊屋頂修繕，裝設隔熱板解決室內悶熱問題，並配合部分遊客使用習慣，增加簡易盥洗沖洗設備。

羅文龍指出，知卡宣綠森林親水公園園區占地約19公頃，經縣府重新整理，種植相當多數量的樹木植物，已成為兼具休閒、自然、娛樂與生態教育等多功能休憩公園，不玩水的遊客也可享受夏日悠閒時光。

知卡宣綠森林親水公園全年開放，免費入園，戲水設施開放期間為7月1日起至8月25日止，每日上午9時30分至12時，及下午13時30分至17時30分，中午休息1.5小時，進行水池清潔維護工作，每周一固定休池整理環境，開放期間若發佈颱風警報將不開放。