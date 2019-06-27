性平教育法15周年 這4種職業的女性占比仍低

2019-06-27 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



性別平等教育法立法15周年，教育部表示，大眾對許多職業仍具性別偏見，顯示性別平等要走的路還很長。教育部製作圖文懶人包，介紹4個女性占少數的職業，包括廚師、護理師、國家領導人及幼教老師。

教育部在臉書粉絲專頁表示，15年來教育部在性平教育做出不少努力，培養學生性別平等意識，建立性別平等的價值信念，藉由了解自己，尊重他人，對性別議題有更多認識，進而消除刻板印象，並減少性霸凌事件發生。

教育部介紹4個女性占少數的職業，廚師即是一例。職業廚師要在高溫、高壓又高風險的環境下工作，多數以男性廚師為主，加上傳統師徒制的傳承方式，更加深女性主廚的進入門檻。時至今日，全球2650間米其林餐廳中，僅有5%是由女性掌廚，100多間三星餐廳更只有5間主廚是女性。

男性護理師只占護理師總數的3%。據統計，台灣目前有近37萬的護理師，僅有1萬1130人為男性，且直到2017年，台灣才出現第一位男性護理長戴宏達。男性護理師在求學的過程中經常受到嚴重的歧視與偏見，在工作上更經常遭受病患家屬的不諒解。

全球315個國家裡，2018年全球僅有20個女性領導人，蔡英文總統是其中之一。以德國為例，梅克爾目前已經擔任了14年的德國總理，是東西德合併至今，任期最長的一位。

男性幼教老師更只占1.5%。教育部說，一般人想到幼教老師，直接聯想的詞為有耐心、有愛心以及母愛，似乎和男性的形象難以連結。教育部表示，在台灣的幼教環境中，共10萬名幼教老師，僅有1500多名男性幼教老師，是極為懸殊的比例。