順暢好心情 營養師：喝水、高纖、優酪乳補充益生菌

改善便祕，營養師提醒，建議增加蔬菜水果的攝取，增加腸胃的水份。 圖／福樂 提供 分享 facebook

根據衛生福利部中央健康保險署數據顯示，國人有腸胃，消化系統等相關問題人數達469萬7千多人，各個年齡層飽受不同的腸胃問題困擾，其中年輕世代以消化不良和便秘最為明顯。

用藥量高於安眠藥 便秘問題成趨勢

便秘是許多人的惡夢，台灣營養基金會統計，全台超過百萬人飽受便秘之苦。營養師張宜臻表示，一星期內排便次數少於3次，且為硬便或排便有困難且持續達6周以上者就稱為便秘。

更令人震驚的是，國人十大用藥排行統計中，便秘用藥成長快速，國人一年可以吃掉1億7000萬顆相關用藥，用量比安眠藥還多，便秘已成為新的國民疾病。

便祕與否，是腸道健康的重要指標之一，許多權威研究也指出，腸道中的菌相失衡，恐增加便秘機率，營養師指出，如果經常脹氣、便秘、腹瀉，就可能是腸道菌叢已經出現問題，而腸道菌叢失衡不只和便秘有關，也可能與過敏、代謝、腦部退化、情緒等問題有關，因此顧好腸道菌叢會是現代人重要的課題。

規律運動及飲食 有效預防便祕

營養師提醒，飲食不均和缺乏運動是腸道不順的主因。

改善便祕可以透過生活習慣改善，水分攝取依每公斤體重約35至45 cc計算，如果是在冷氣房或飲用茶、咖啡、酒精等，也要特別注意補充水分及高纖食物，增加腸胃的水份。

建議增加蔬菜水果的攝取，以「全穀根莖類」代替精緻加工過的白米、白麵。最後，規律運動以增加身體的活動量，促進腸胃蠕動與消化；此外，優酪乳健胃整腸，能提高代謝率，是許多人「順暢」與減重的首選。

台灣營養顧問團隊「好食課」日前進行為期兩周的優酪乳體驗調查，共有超過百位的年輕女性參與，在兩周的體驗過程中，她們每天維持平常的飲食習慣，但需要額外喝400毫升有添加兩種膳食纖維的優酪乳，兩周過後，超過5成的體驗者表示排便情形與糞便形狀有改善，體脂與體重也有下降的現象。

優酪乳健胃整腸，能提高代謝率，是許多人「順暢」與減重的首選。 圖／福樂 提供 分享 facebook

顧好腸道 能改善情緒和睡眠

醫學專家習慣稱血清素為「快樂荷爾蒙」，其中 90％在腸道製造；多巴胺則是「記憶幸福的物質」，讓人充滿幹勁且感到幸福。只要體內這兩個神經傳遞物充足，便能讓人輕鬆面對壓力，並改善睡眠問題，由此可知腸道菌相對人的情緒與睡眠的重要性。

人體中70％的免疫力是由腸道建立，人體免疫力強，就不容易生病；腸道被稱為「第二個大腦」，維持腸道健康有助於腦部健康；人腦中負責平衡壓力、安定睡眠的神經傳導物血清素與多巴胺，是由腸內細菌製造後再運送到腦部。不健康的腸道會產生很多發炎物質，進而影響腦部，影響睡眠品質。

優酪乳中含益生菌，益生菌協助改善腸道菌叢生態，透過每天喝一小杯約100公克的優酪乳，促進腸道環境，腸道健康有助睡眠品質提升。

乳酸飲品日本實驗 促進小鼠記憶力

2015年，日本學者曾以小鼠進行實驗，餵食乳酸飲品乾燥粉，結果發現可以減緩以藥物誘發的記憶衰退問題，也提升了小鼠的學習能力。

不只在動物實驗上，也有相關的臨床實驗探討優酪乳與改善認知功能的功效，2016年，學者讓阿茲海默症患者連續補充12週的優酪乳，這些優酪乳含有乾酪乳桿菌等益菌，結果發現有助於改善認知功能的量表分數。

「佳乳優先順」添加的Synbio 100益生菌群所含的Lactobacillus paracasei（副乾酪桿菌），在過去研究中發現也可以幫助調節過敏症狀，讓消費者喝的健康又安心。

腸道健康不容忽視，從日常飲食做起，除了補充益生菌以外，一定要攝取足夠的水分和膳食纖維，才算是做好腸道保健。營養師提醒，選擇飲用優酪乳時，優先選擇無糖，也要注意品牌、菌數、菌種等因素。