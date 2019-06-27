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挨家挨戶感動「釘子戶」 個管師是C肝篩檢的推手

2019-06-27 12:50聯合報 記者簡浩正╱即時報導

肝病防治學術基金會推動肝癌篩檢，今年進一步鎖定苗栗苑裡、嘉義縣阿里山、嘉義市東西區等C肝風險高盛行地區，推動類地毯式篩檢活動；過程中，個管師挨家挨戶的拜訪與努力勸說，更是篩檢率得以提升的關鍵因素。

如阿里山鄉全鄉人數較少，全鄉目標對象為3805人，已篩檢者有1470人，在衛生所主任張泰昇與肝基會個管師陳盈如挨家挨戶拜訪、接近地毯式篩檢下，近半年增加1022人篩檢與抽血，共計2492人已篩檢。

阿里山鄉篩檢率提升的推手、個管師陳盈如表示，她負責雲林與嘉義個案，今年起夥伴數增加、一起盯著個案，減輕不少負擔。她則常騎著車往偏鄉區、到常偷懶不去回診的個案家跑，告知有醫療與交通補助，勸說進行篩檢，久而久之建立起朋友關係。如住在溪口鄉的60歲個案莊先生，因經濟較弱勢，C肝一拖就是25年沒治療，在去年底勸說下經過三個月的治療，目前已測不到C肝病毒，重獲健康身體。

陳盈如笑說，另有兩個個案對她相當依賴，回診時不願上其他交通車，她就開車載個案就醫，並說「你不能只有自己好，家人也要變好」，讓患者接受轉診並帶家人一起篩檢，增加篩檢與治療數。

苗栗縣衛生局長張蕊仙表示，苗栗縣是全國第一個推動 B、C 型肝炎免費篩檢計畫的縣市，苑裡鎮至少6個里C型肝炎陽性率超過20%且聚集在交通及醫療缺乏的地區，此次推類地毯式篩檢，動員全縣資源與力量下，發現136 個病人血液中可測到C肝病毒量，其中87個屬新案，治療率高達80%，感覺非常有意義。

苗栗李綜合醫院總裁李順安表示，此次苑裡地區篩檢出C肝的民眾，會由個管師聯繫安排至苑裡院區門診，至今已有127位民眾接受治療；另外，也配合偏遠山區提供醫療專車接送，個管師家訪關懷等。

苗栗李綜合醫院總裁李順安表示，苑裡地區篩檢出C肝的民眾，會由個管師聯繫安排至苑裡...
苗栗李綜合醫院總裁李順安表示，苑裡地區篩檢出C肝的民眾，會由個管師聯繫安排至苑裡院區門診跟治療；也配合偏遠山區提供醫療專車接送，個管師家訪關懷等。 記者簡浩正／攝影
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阿里山鄉篩檢率得以提升，其中的推手、個管師陳盈如表示，她常騎著車往偏鄉區、常偷懶...
阿里山鄉篩檢率得以提升，其中的推手、個管師陳盈如表示，她常騎著車往偏鄉區、常偷懶不去回診的個案家跑，久而久之建立起朋友關係；另有兩個個案對她相當依賴，回診時不願上其他交通車，她自己就會開車載著個案就醫，增加篩檢與治療數。記者簡浩正／攝影
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肝病防治學術基金會針對C肝風險高盛行地區，推動類地毯式篩檢活動，如阿里山鄉全鄉人...
肝病防治學術基金會針對C肝風險高盛行地區，推動類地毯式篩檢活動，如阿里山鄉全鄉人數較少，在衛生所主任張泰昇（圖中）與肝基會個管師陳盈如挨家挨戶拜訪、接近地毯式篩檢下，近半年增加1022人篩檢與抽血。記者簡浩正／攝影
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苗栗縣衛生局長張蕊仙（右）表示，苑裡鎮至少6個里C型肝炎陽性率超過20%，此次推...
苗栗縣衛生局長張蕊仙（右）表示，苑裡鎮至少6個里C型肝炎陽性率超過20%，此次推類地毯式篩檢，動員全縣資源與力量下，發現136 個病人血液中可測到C肝病毒量並治療，非常有意義。 記者簡浩正／攝影
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C肝阿里山肝病
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

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