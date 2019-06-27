暑假到+罷工影響 國內旅遊熱度變夯

2019-06-27 14:19 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ／台北報導



親子別墅溫馨家庭四人房，直接可以在房間溜滑梯。 圖／瑞穗春天提供 分享 facebook

暑假到！親子旅遊商機發燒，加上受到長榮空服員罷工影響，不少家長為求保險起見，今年選擇留在國內旅遊，根據飯店業者保守估計，目前的暑假訂房狀況，較去年同期增長二成。國內飯店業者卯起來推出暑假親子專案，溜滑梯房、水樂園、卡丁車是今夏親子住房商機的主要賣點，連近40年歷史的五星飯店今年也首次跨足親子市場。

不少飯店業者表示，6月20日長榮空服員罷工後，就陸續湧入關於暑假住房的詢問電話，許多家長紛紛表示，今年暑假安排國旅就好，比較安全。甚至還有飯店的員工旅遊也成長榮空服員罷工的受災戶，飯店高層表示，員旅剛好碰上孩子暑假，原本要帶孩子出門的，但被迫取消延期，只能安撫小孩，還得向他們說明什麼是「罷工」。

五星級飯店花蓮瑞穗春天國際觀光酒店3月開幕，預估7、8月可達七成的住房率，最受小朋友歡迎的溜滑梯房訂房率已經六成滿。

六福旅遊集團表示，看訂房狀況，今年暑假表現較去年成長二成，預估暑假正式展開後，訂房會更踴躍。台北六福萬怡酒店今年推出「2019Fun暑假住房專案」8100元，入住豪華客房，12歲以下兒童入住不加價，並可任選六福村主題遊樂園門票二張，或依入住人數贈送南港CITYLINK喜樂時代電影優惠票。

台北亞都麗緻飯店今年首次跨足親子市場，以麗緻熊為主題，包裝「和麗緻熊遊台北」親子住房專案，具鄰近捷運站優勢，親子住房專案贈送每房二張捷運暢遊卡，入住賓客可於當日捷運營業時間內，無限次數搭乘台北捷運、轉乘台北公車，造訪市區名勝古蹟。