影／根治C肝 肝基會推類地毯式篩檢

2019-06-27 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



肝病防治學術基金會與7-ELEVEN合作，從2006年肝並抽血篩檢起，至現在邁入第14年推動的「救救肝苦人」小額公益募款活動，篩檢服務人數將突破20萬人，並成功篩檢出逾2.6萬名B、C肝帶原者。

為更有效率找出C肝患者，肝基會今年進一步鎖定苗栗苑裡、嘉義縣阿里山、嘉義市東西區等C肝風險高盛行地區，推動類地毯式篩檢活動以提高篩檢率。

肝基會執行長楊培銘表示，肝基會結合7-ELEVEN與當地衛生單位與在地醫療資源的支持，去年底至今年上半年推動不同形式的「類」地毯式篩檢活動。所謂「類」地毯式篩檢活動，即為鎖定上述特定地區推動篩檢， 以中、短期的篩檢期程，採駐點、多點方式，讓篩檢人數與治療人數最大化；而無法鎖定的未篩民眾，該區的個管師也會主動上門拜訪，勸說鼓勵進行篩檢。

楊培銘說，活動成果顯示，如阿里山鄉全鄉人數較少，全鄉目標對象為3805人，已篩檢者有1470人。在衛生所主任張泰昇與肝基會個管師陳盈如挨家挨戶拜訪、已接近地毯式篩檢下，近半年增加1022人篩檢與抽血，全鄉共計2492人篩檢，篩檢率增為六成五；若扣除不在戶人數1023人，僅剩290人未有篩檢紀錄，目標篩檢率達九成。