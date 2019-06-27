人工血管易感染 七成乳癌病友期早移除

2019-06-27 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



人工血管是乳癌治療中的必備工具，可減少癌友挨針次數外，也縮短護理人員找血管時間，不過臨床許多病友治療後人工血管續留兩年以上，生活處處受限，七成四患者盼盡快移除。醫師表示，隨醫藥進步，HER2陽性乳癌復發風險已大幅下降。約一年半治療結束後，人工血管即可先拆除。

65歲的玉燕去年左側乳房出現約5塊錢大小的瘀青，就醫確診為早期HER2乳癌，且癌細胞已侵犯淋巴，經手術切除病灶後接續化療和標靶藥物治療，因人工血管感染，引起發燒和嘔吐等。直到化療完在醫師評估下拆除人工血管，終於擺脫反覆感染。

乳癌防治基金會今公布對乳癌患者所做的人工血管裝置調查，董事長張金堅表示，在情況許可之下，74%患者希望盡快移除人工血管；曾發生過人工血管併發症的患者更是100%希望早日擺脫人工血管的束縛。

張金堅說，乳癌治療藥物多為「靜脈注射針劑」，而透過植入式人工血管替代正常血管，有助降低不良事件發生，但續留人工血管時有感染、導管脫落等潛在風險。

該調查進一步了解患者想早日拆除人工血管的原因，除了擔心感染等併發症外，52%的病友認為人工血管影響手臂活動，43%病友覺得有異物感、睡覺時需常調整姿勢。另有40%病友認為人工血管不拆，會覺得自己還在生病而心情不好、也影響工作。

人工血管何時拆較適合？羅東博愛醫院副院長葉顯堂表示，以乳癌類型中惡性較高的HER2陽性乳癌為例，因HER2有較高復發及轉移的機率，過去醫界認為患者在完成半年的化學治療和一年的標靶治療後，人工血管仍需留置體內2年以上，以免復發時需重找位置裝設人工血管。

但隨醫藥進步，HER2陽性乳癌邁入化療合併標靶治療的時代，患者復發風險已大幅下降。葉顯堂說，HER2陽性乳癌患者接受約一年半的化療與標靶治療結束後，人工血管即可先拆除；另一個時機點則為近年有新標靶藥物，僅需皮下注射而不需透過靜脈，因此化療結束後即可拆除，有助病患早日擺脫人工血管的束縛。