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對症找好菌 治療過敏不再「亂槍打鳥」

2019-06-27 12:04聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

一般人都認為益生菌對腸道有保健功效，但近年醫界發現益生菌不但可以提升免疫力、改善情緒問題，甚至對於難以根治的過敏，症狀都能改善。但益生菌有上千種，其實只要抽血檢測過敏原，再與益生菌作配對，就能精準找到最適合自己的菌種，改善體質。

榮新診所副院長潘俊伸指出，近年許多醫學研究都顯示益生菌對改善過敏有很好的效果，但光是腸道中的菌種就有五百多種，而存在於自然環境中的益生菌更高達數千種。此外，市售益生菌價格高低不一，內含菌種多寡也不同，到底該怎麼吃才對，而不是亂槍打鳥隨便補充？

潘俊伸說，由於疫苗及抗生素的發展，免疫性疾病逐漸取代感染性疾病。過敏是免疫系統失衡所引起的慢性發炎疾病，不良的飲食習慣、生活型態，遺傳、環境因子都是重要因素。過敏對身體產生許多影響，如氣喘、鼻炎、結膜炎、異位性皮膚炎、蕁麻疹、食物過敏等。門診統計140位使用個人化益生菌的患者中，依個人免疫反應不同，有8-9成過敏症狀皆獲得改善。

如何增加腸道的好菌？潘俊伸指出，腸道是人體重要的免疫器官，攝取足夠蔬果，養成均衡飲食及排便的習慣或適時補充益生菌，都可以增加腸道的好菌。而過去治療過敏的方式，是以採藥物緩解症狀，或使用減敏治療使體內免疫反應逐漸改變，其實若增加腸道好菌，減少壞菌，降低環境過敏因子，減少暴露在過敏的環境中會達到更好的效果。

潘俊伸解釋，人體免疫系統有Th1（第一型幫手T淋巴球）及Th2兩種路徑，如果Th2太活躍就會產生過敏。以藥物治療來說，抗組織胺抑制過敏效果快，對急性問題效果佳，但無法抑制Th2的反應，只要停藥症狀可能再出現，所以有些患者對於停止藥物後，過敏症狀又反覆出現感到很困擾，甚至有放棄治療的念頭。

益生菌抗過敏的原理是使人體Th1上升，產生調整形T細胞抑制Th2，刺激活化Th1淋巴球，分泌干擾素，緩解過敏性發炎反應。潘俊伸表示，同樣都是過敏症狀表現，每個人的免疫反應可能不一樣，加上補充腸道好菌的種類愈來愈多，以往只能多方嘗試，目前已有透過抽血檢測，用科學的方式與各種不同益生菌種配對找出適合個人的益生菌種來刺激免疫系統讓過敏症狀得以緩解。

潘俊伸醫師表示，透過抽血檢測過敏原，能用科學方式配對找出適合個人的益生菌種。記者...
潘俊伸醫師表示，透過抽血檢測過敏原，能用科學方式配對找出適合個人的益生菌種。記者劉嘉韻／攝影
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