對症找好菌 治療過敏不再「亂槍打鳥」

2019-06-27 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



一般人都認為益生菌對腸道有保健功效，但近年醫界發現益生菌不但可以提升免疫力、改善情緒問題，甚至對於難以根治的過敏，症狀都能改善。但益生菌有上千種，其實只要抽血檢測過敏原，再與益生菌作配對，就能精準找到最適合自己的菌種，改善體質。

榮新診所副院長潘俊伸指出，近年許多醫學研究都顯示益生菌對改善過敏有很好的效果，但光是腸道中的菌種就有五百多種，而存在於自然環境中的益生菌更高達數千種。此外，市售益生菌價格高低不一，內含菌種多寡也不同，到底該怎麼吃才對，而不是亂槍打鳥隨便補充？

潘俊伸說，由於疫苗及抗生素的發展，免疫性疾病逐漸取代感染性疾病。過敏是免疫系統失衡所引起的慢性發炎疾病，不良的飲食習慣、生活型態，遺傳、環境因子都是重要因素。過敏對身體產生許多影響，如氣喘、鼻炎、結膜炎、異位性皮膚炎、蕁麻疹、食物過敏等。門診統計140位使用個人化益生菌的患者中，依個人免疫反應不同，有8-9成過敏症狀皆獲得改善。

如何增加腸道的好菌？潘俊伸指出，腸道是人體重要的免疫器官，攝取足夠蔬果，養成均衡飲食及排便的習慣或適時補充益生菌，都可以增加腸道的好菌。而過去治療過敏的方式，是以採藥物緩解症狀，或使用減敏治療使體內免疫反應逐漸改變，其實若增加腸道好菌，減少壞菌，降低環境過敏因子，減少暴露在過敏的環境中會達到更好的效果。

潘俊伸解釋，人體免疫系統有Th1（第一型幫手T淋巴球）及Th2兩種路徑，如果Th2太活躍就會產生過敏。以藥物治療來說，抗組織胺抑制過敏效果快，對急性問題效果佳，但無法抑制Th2的反應，只要停藥症狀可能再出現，所以有些患者對於停止藥物後，過敏症狀又反覆出現感到很困擾，甚至有放棄治療的念頭。