婦人跌坐地下變駝背 新手術讓她半個小時復原
一名70歲婦人患有輕微的巴金森氏症，日前不小心跌坐在地上，腰部劇痛，不論坐、躺都非常不舒服，就醫檢查發現第十二胸椎及第二腰椎因骨質疏鬆導致壓迫性骨折，並因骨折導致脊椎側彎及駝背，所幸骨折並未明顯壓迫神經，後來以「微創高抗性低溫骨水泥灌注術」治療，才讓她脫離痛苦並改善了駝背情況。
大里仁愛醫院骨科醫師張顧議指出，這是一種經X光影像導引注射高抗性低溫骨水泥至骨折椎體的手術，人工骨水泥可由注射導針前端穩定的擴散，有效用來填充椎體骨折縫隙，以減輕病人疼痛，且高抗性骨水泥較一般傳統的低溫骨水泥凝固時溫度更低，更不易因滲漏而傷到神經，且手術時間更短，效果更好。
而且我們利用高抗性低溫骨水泥的特性，同時矯正改善了胡女士因骨折導致的脊椎側彎及駝背的情形，整個手術時間僅約半小時，避免了傳統需要大傷口及長時間的脊椎側彎及駝背矯正，使得病人能夠快速的復原。
婦人手術結束後，當天就可穿上背架下床活動，疼痛恢復8成以上，並且在隔天早上就辦出院，而且傷口也不需拆線。
張顧議提醒，因骨質疏鬆而引起之脊椎壓迫性骨折女性是男性的兩倍以上，所以如果停經後的婦女，因意外導致背部突然出現異常疼痛，或是70歲以上的老年人就算沒有明顯受傷或跌倒，只因一個輕微的動作而產生背部劇烈疼痛，都有可能是因骨質疏鬆而引起脊椎的壓迫性骨折，應儘速就醫治療，以避免錯過黃金治療期而導致後續如神經壓迫或永久性駝背及側彎的問題產生，屆時可能需要施行較大的開放性手術，且復原的時間也會拉長。
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