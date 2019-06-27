婦人跌坐地下變駝背 新手術讓她半個小時復原

2019-06-27 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



一名70歲婦人患有輕微的巴金森氏症，日前不小心跌坐在地上，腰部劇痛，不論坐、躺都非常不舒服，就醫檢查發現第十二胸椎及第二腰椎因骨質疏鬆導致壓迫性骨折，並因骨折導致脊椎側彎及駝背，所幸骨折並未明顯壓迫神經，後來以「微創高抗性低溫骨水泥灌注術」治療，才讓她脫離痛苦並改善了駝背情況。

大里仁愛醫院骨科醫師張顧議指出，這是一種經X光影像導引注射高抗性低溫骨水泥至骨折椎體的手術，人工骨水泥可由注射導針前端穩定的擴散，有效用來填充椎體骨折縫隙，以減輕病人疼痛，且高抗性骨水泥較一般傳統的低溫骨水泥凝固時溫度更低，更不易因滲漏而傷到神經，且手術時間更短，效果更好。

而且我們利用高抗性低溫骨水泥的特性，同時矯正改善了胡女士因骨折導致的脊椎側彎及駝背的情形，整個手術時間僅約半小時，避免了傳統需要大傷口及長時間的脊椎側彎及駝背矯正，使得病人能夠快速的復原。

婦人手術結束後，當天就可穿上背架下床活動，疼痛恢復8成以上，並且在隔天早上就辦出院，而且傷口也不需拆線。