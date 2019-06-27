日月潭萬人泳渡往年3天秒殺 今年還有空額？原來是…

2019-06-27 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



今年日月潭萬人泳渡活動將於9月1日舉辦，每年都有超過2萬人組隊挑戰自我。圖／日管處提供 分享 facebook 原本是3天秒殺的日月潭萬人泳渡活動，今年因為更改新的報名規定，主辦單位埔里四季早泳會表示，目前報名進入第4、第5出發梯次，雖然出發時間稍晚但仍有空額，歡迎各方游泳同好趕快報名參加，共襄盛舉挑戰自我，報名仍以2萬5000人為限，額滿不再受理。

南投教育處指出，每年萬人泳渡日月潭因為報名人數踴躍，必須分成4到5個梯次下水出發，每梯次5000人為限，間隔約40分鐘，因為喜歡早泳的泳友都爭搶第一次梯次，不但氣溫涼爽且水溫也低，造成網路報名一開始5分鐘有爭搶的情況，加上今年因為更改報名規定，將原本3人成隊的規定，改為5人成隊，不少泳友提早就完成自行編組成隊。

埔里早泳會長蔡金蘭指出，由於愈到第4、第5梯次後，報名速度會略為減慢，各界游泳同好因為可以慢慢來，就沒有首日爭搶的情形，預估今天報名人數可以達到2萬，且鼓勵小客車5人成隊共乘，往年共有2200多隊報名的情況，今年目前只有1800多隊，估計今年前往日月潭參加泳度的小型車輛至少可以減少三分之一，大大降低周遭交通的壅塞情況。