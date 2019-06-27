還沒到中午花蓮已36.2度 氣象局發布高溫資訊

2019-06-27 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



各地天氣炎熱，花東氣溫更高。中央氣象局上午10時50分對花東發布高溫黃色燈號。氣象局表示，受西南風過山沉降作用影響，花蓮清水林道今天上午已經出現36.2度高溫，要特別留意。

氣象局預報員陳伊秀表示，根據氣象局目前觀測資料顯示，花蓮清水林道已經有36.2度高溫，台東高溫也有可能再飆到36度。