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還沒到中午花蓮已36.2度 氣象局發布高溫資訊

2019-06-27 11:07聯合報 記者董俞佳╱即時報導

各地天氣炎熱，花東氣溫更高。中央氣象局上午10時50分對花東發布高溫黃色燈號。氣象局表示，受西南風過山沉降作用影響，花蓮清水林道今天上午已經出現36.2度高溫，要特別留意。

氣象局預報員陳伊秀表示，根據氣象局目前觀測資料顯示，花蓮清水林道已經有36.2度高溫，台東高溫也有可能再飆到36度。

至於原因，陳伊秀表示，今天仍是吹西南風，花東縱谷因受到西南風過山沉降影響，因此出現類似落山風的效應，溫度也較高。

中央氣象局針對花東發布高溫黃色燈號。圖／取自氣象局網站
中央氣象局針對花東發布高溫黃色燈號。圖／取自氣象局網站
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氣象局高溫預報
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