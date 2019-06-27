快施打！新研究證實：HPV疫苗能有效預防子宮頸癌

2019-06-27 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



研究人員26日表示，防治最常見子宮頸癌的人類乳突病毒（HPV）疫苗能有效預防感染，相關病例應會在十年內顯著減少。

英國和加拿大科學家分析14國65項研究、涵蓋八年6000萬人的數據顯示，「強而有力的證據」顯示，接種HPV疫苗能在「現實環境中預防子宮頸癌」。

該研究發現，施打子宮頸疫苗後的五到八年後，13到19歲少女感染HPV-16和HPV-18的比率大降83%，20到24歲年輕女性感染率也下降66%。七成子宮頸癌肇因這兩種病毒。

參與研究的英國公共衛生署領銜科學家梅瑟爾（David Mesher）說，「我們看到導致大多數子宮頸疾病的關鍵HPV感染下降，我們看到子宮頸疾病減少了」。

研究共同作者、加拿大拉瓦爾大學傳染病健康經濟學專家布里森（Marc Brisson）表示，「未來十年我們應該能看到子宮頸癌大幅下降」。

HPV疫苗於2017年獲准上市，隨後迅速應用於全球至少一百個國家。英國葛蘭素史克製藥公司（GSK）名為「保蓓」（Cervarix）的疫苗，能預防HPV-16和HPV-18兩種病毒株病變；而美國默沙東製藥公司（Merck） 的「嘉喜9」（Gardasil-9）疫苗則針對九種病毒株。

提供HPV疫苗計畫的國家，通常建議女性在性活躍期前就施打，能預防子宮頸癌和其他HPV相關癌症。

世界衛生組織國際癌症研究機構今年2月發布的數據顯示，2018年全世界估計有57萬子宮頸癌新病例，使其成為全球女性第四大常見癌症。