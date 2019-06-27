他想騎單車松山↔內壢通勤80公里 網友力阻：別傻了

2019-06-27 10:43 聯合新聞網 綜合報導



網友在網路上詢問網友通勤來回80公里是否適合，網友聽了紛紛傻眼「別鬧了」。圖／ingimage 分享 facebook

許多上班族在通勤時間花了非常多的時間，就是為了省房租，但真的值得嗎？一名網友在網路上詢問網友通勤來回80公里是否適合，網友聽了紛紛傻眼「別鬧了」。

一名網友在「Mobile01」以「通勤來回80公里合適嗎？」為題詢問網友，原po表示自己愛騎單車，但並不是神腳，之前最遠只有從新北五股騎到基隆暖暖，但因某些原因要在台北松山租房，但工作地點在桃園內壢，距離大約37到40公里，來回算80公里，加上等紅綠燈的時間，時速有15就該偷笑了。

計算起來，通勤時間總共超過5小時，且還沒加上換衣服擦汗的時間，原po工作12小時制，如每天從松山到內壢騎單車通勤，一天恐怕睡不到5小時，於是尋求網友的建議。

對此，網友紛紛表示，每天騎單車通勤風險很大加上還有天氣因素，恐造成很大的壓力，「偶爾這樣騎是一件身心舒暢的事情，但如果是每天這樣騎乘，壓力就大了，人也是會有勞累、生病、心情煩躁有心事的時候，當狀況不好的時候，又要騎乘單車騎那麼遠的路程，體力與新制可能都會是很大的壓力，風險也大」、「別鬧了~這距離騎摩托車風險都很大了，颳風下雨各種因素，個人覺得最沒意義就是浪費時間在通勤上，人生時間不該這樣浪費，想騎就騎吧，高興就好」。

有網友認為，原po的通勤工具才是問題所在，「距離不是問題是你用的交通工具有問題，就算是用機車也不太正常，第一距離太遠，第二安全性，要省錢也不是這樣的省法，就算是樓主想練腿力，工作點在桃園你怎會租在松山，桃園的房租應該不會比松山高吧！」。

也有網友分享自身經驗，「我以前工作是在海邊旁，有一次發現其實有條私密省道，雖然要比一般馬路距離跟時間要多花一倍時間，來回快要快四小時，我還是樂此不疲，我根本不覺得是在『通勤』而是在享受駕駛，就要看你的心態是否一樣是在享受當下」。