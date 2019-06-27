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39歲長期背痛竟罹「癌王」 熱血醫治癌如救火

2019-06-27 09:55聯合報 記者趙容萱╱即時報導

41歲何姓女病患（右）在醫師葉俊杰（中）救治下，追蹤至今2年無癌症復發跡象。記者...
41歲何姓女病患（右）在醫師葉俊杰（中）救治下，追蹤至今2年無癌症復發跡象。記者趙容萱／攝影
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胰臟癌早期不易被發現，治療不易，加上預後不佳，被公認為「癌王」。41歲何姓女上班族生活、飲食正常，因家族有糖尿病史，2年前罹糖尿病，後因胃痛不見改善，嚴重到背痛，無法躺平，確診胰臟癌二期，且癌細胞侵犯到腹腔動脈幹周邊神經；經向醫師葉俊杰求診，2天後手術切除，術後一周出院，並接受6個月輔助化療，追蹤至今無癌症復發跡象。

何姓女病患說，她手術後出院，解除背痛問題，終能躺下睡覺，6個月化療療程結束後，已回歸工作崗位。她以自身例子建議癌症病患，聽從醫囑，勇於接受治療。

中國醫藥大學院附設醫院外科部醫師葉俊杰說，胰臟癌治療觀念有大幅改變，由於胰臟癌不易診斷且容易轉移，國際胰臟癌治療共識建議，若高度懷疑胰臟癌，即應積極接受手術 ，「治療胰臟癌猶如救火」，要當成醫療急症處理，稍有猶豫耽誤，可能錯失治癒良機。

何姓女上班族說，她在2年前罹糖尿病，服藥控制，後因不明原因出現胃痛，治療4個多月不見改善，甚至還嚴重到伴隨背痛，無法躺平睡覺，進一步檢查，確診胰臟癌2期，腫瘤3公分大，癌細胞侵犯到腹腔動脈幹周邊神經，轉而向醫師葉俊杰求診。

葉俊杰說，何姓女病患初診時帶著11歲的女兒求診，女病患腫瘤有3公分大，癌細胞已經貼在血管上了，「不能再拖了，再拖2周就沒有機會了」，病況緊急，他看到女病患這麼努力，他一定要盡最大努力來救治。

葉俊杰呼籲，若有不明原因的長期上背痛或上腹痛或原有糖尿病突然不明原因控制不良、或是有皮膚眼球蠟黃、大便呈現灰白色、小便茶色、食慾不振、體重減輕，這些都有可能是胰臟癌的前兆，勿掉以輕心。

醫師葉俊杰建議，治療胰臟癌猶如救火，要當成醫療急症處理，稍有猶豫耽誤，可能錯失治...
醫師葉俊杰建議，治療胰臟癌猶如救火，要當成醫療急症處理，稍有猶豫耽誤，可能錯失治癒良機。記者趙容萱／攝影
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背痛糖尿病癌細胞
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