39歲長期背痛竟罹「癌王」 熱血醫治癌如救火

2019-06-27 09:55 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



41歲何姓女病患（右）在醫師葉俊杰（中）救治下，追蹤至今2年無癌症復發跡象。記者趙容萱／攝影 分享 facebook 胰臟癌早期不易被發現，治療不易，加上預後不佳，被公認為「癌王」。41歲何姓女上班族生活、飲食正常，因家族有糖尿病史，2年前罹糖尿病，後因胃痛不見改善，嚴重到背痛，無法躺平，確診胰臟癌二期，且癌細胞侵犯到腹腔動脈幹周邊神經；經向醫師葉俊杰求診，2天後手術切除，術後一周出院，並接受6個月輔助化療，追蹤至今無癌症復發跡象。

何姓女病患說，她手術後出院，解除背痛問題，終能躺下睡覺，6個月化療療程結束後，已回歸工作崗位。她以自身例子建議癌症病患，聽從醫囑，勇於接受治療。

中國醫藥大學院附設醫院外科部醫師葉俊杰說，胰臟癌治療觀念有大幅改變，由於胰臟癌不易診斷且容易轉移，國際胰臟癌治療共識建議，若高度懷疑胰臟癌，即應積極接受手術 ，「治療胰臟癌猶如救火」，要當成醫療急症處理，稍有猶豫耽誤，可能錯失治癒良機。

何姓女上班族說，她在2年前罹糖尿病，服藥控制，後因不明原因出現胃痛，治療4個多月不見改善，甚至還嚴重到伴隨背痛，無法躺平睡覺，進一步檢查，確診胰臟癌2期，腫瘤3公分大，癌細胞侵犯到腹腔動脈幹周邊神經，轉而向醫師葉俊杰求診。

葉俊杰說，何姓女病患初診時帶著11歲的女兒求診，女病患腫瘤有3公分大，癌細胞已經貼在血管上了，「不能再拖了，再拖2周就沒有機會了」，病況緊急，他看到女病患這麼努力，他一定要盡最大努力來救治。