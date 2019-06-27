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從醫學走向藝術！白袍生涯謝幕 吳寬墩座談醫學教育

2019-06-27 09:42台灣醒報 記者張元融╱台北報導

圖說：《從M到Ａ的距離》畫展與茶會將在29日下午1：30舉行，展期為6月29日至...
圖說：《從M到Ａ的距離》畫展與茶會將在29日下午1：30舉行，展期為6月29日至7月12日，地點為台大醫學院醫學人文博物館。（photo from吳寬墩提供）
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腎臟科名醫將從醫學專業走向藝術創作！名醫畫家吳寬墩即將退休，醫院同事於6月29日下午為他策辦《從M到A的距離》小型畫展暨退休茶會，同日還將舉行《我的醫學人文教育》座談會。吳寬墩說：「希望醫師們都能來，一起探討醫學人文教育該如何執行。」

醫療回歸人文價值

「以科技為主導的醫療，讓人擔憂。」吳寬墩殷切期盼，醫療能回歸人的價值。他表示，如今醫學科技發達，醫療的權力過度擴張後，醫師與病人容易過度依賴科技，以致於治療過程中「人的成分減少了」，醫療真正的本質無形之間被抹煞，相當可惜，此即為醫學人文教育致力關注的核心概念。

雖說「醫學人文教育」這個概念讓人感到太抽象，但吳寬墩希望這場座談會可以作為一個契機，引發醫師們的共情共感，讓與會的每位醫者一同重新回想「自己的醫學人文教育。」座談會內容將聚焦「為什麼需要醫學倫理教育？」、「如何推動醫學倫理教育？」

脫下白袍繼續創作

吳寬墩坦言，從過去醫學人文教育改革的經驗來看，施行成效、學生對課程的反應，各方意見分歧。他解釋，科學教育往往可以輕鬆推動，但醫學人文教育的學習方法與目標卻與之不同，才使醫學人文教育的推行面臨種種挑戰。

退休後不打算去醫療機構，吳寬墩透露，脫下白袍後，想要跳脫慣性思維，挑戰繼續從事藝術創作，將大部分的時間投入創作，摸索畫作風格。

畫展＋座談會

《從M到A的距離》，就是從醫學專業（Medic）到藝術創作(Art)的距離，畫展與茶會將在29日下午1：30舉行，展期為6月29日至7月12日，地點為台大醫學院醫學人文博物館。現場將展出十幅吳寬墩以醫者視角創作出的油畫，包括6幅過往經典作品，及4幅近半年新完成的畫作，其中兩幅新作聚焦戰爭題材。

「我的醫學人文教育」座談會則是下午3:30在台大醫學院101講堂舉行，論域將不侷限於醫學領域，座談會引言人將由國立臺灣藝術大學張國治教授擔任，期盼為醫學注入跨領域的新能量。

吳寬墩的油畫作品《以宗教之名》。（photo from吳寬墩提供）

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