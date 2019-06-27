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不去中國化！故宮北院150件精品首次同時出宮與南院展

2019-06-27 09:30聯合報 記者何定照╱即時報導

清乾隆，黃地青花一把蓮盤。
清乾隆，黃地青花一把蓮盤。
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故宮北院史上首次最多精品同時出宮。故宮南院周六起舉行「泥土的座標」院藏陶瓷展，300件南北院展品中，150件來自北院，件件是直逼國寶級的精品，13件汝窯名瓷也首次同時出宮。該展策展人、故宮助理研究員翁宇雯形容，南院300坪展場等於「一坪一精品」，每件都值得專屬櫃打亮。

故宮北院所藏清宮文物，來源除了官窯瓷器，也有因使節進貢或貿易往來而有的東亞周邊國家陶瓷，南院則因定位亞洲文物為主，也購藏數百件東亞陶瓷。翁宇雯說，南院早就計畫辦亞洲陶瓷展，原本不含北院藏品，新院長吳密察上任後認為不能去中國化，拍板共展300件，要讓觀眾「看好看滿」。

全展規畫從北院150件清宮「陶瓷典範」開始，連結到越南、泰國、緬甸、柬埔寨、韓、日等國陶瓷，展現彼此文化輻射。翁宇雯說，瓷器雖是中國起源，但後來各國作品都反映出耀眼光芒，不能只標榜大中國主義，希望這個故宮首次跨時間軸、國家軸的陶瓷展，讓觀眾看到亞洲文化的巧妙交流，也讓眾多南部新移民之子了解母國的特殊文化。

「陶瓷典範」廣含北宋汝窯、清乾隆琺瑯彩瓷、清康熙顏色釉瓷器、青花瓷等，康熙琺瑯彩粉紅地開光四季花卉碗、乾隆霽青描金游魚轉心瓶、明朝永樂的青花穿蓮龍紋天球瓶、明朝成化的鬥彩雞缸杯等，不少觀眾耳熟能詳。翁宇雯說，盛清皇帝都積極指揮官窯瓷器製作，也善用督陶官，並汲取外來新元素，釉土、設計、工匠都最佳，成果才如此珍稀。

以「陶瓷典範」對照其他各國單元展，可看出彼此關聯。翁宇雯說，觀眾會發現，中國陶瓷不少器形、紋飾，如宋代就有的把蓮花束在一起的「一把蓮」、雙魚紋等，在東亞各國都可看到，可見當時是最夯的時尚元素。另一方面，中國因要貿易陶瓷，也會做他國樣式，都是文化相互的反饋。

其他各國陶瓷也很精采，翁宇雯說，東南亞各國中因越南與中國最近，陶瓷發展最佳，像越南白瓷製作薄透，曾被以為是明永樂瓷。韓劇中富貴人家必有的高麗青瓷，展現高麗時代對北宋傳來青瓷的「尚青美學」，展中也很豐富，還有朝鮮時代白瓷。

日本陶瓷中，有田燒等一應俱全，翁宇雯說，其中不少出自北院清宮收藏，還曾被以為是明代瓷器。因為當時日本也會做「山寨A貨」，在瓷器後面寫大明嘉慶或永樂年間，再透過荷蘭東印度公司買賣或琉球人轉運，最後進貢中國，殊不知明瓷根本很少寫年號。

300坪展場展300件陶瓷，翁宇雯說，南院希望帶給觀眾飽足感，但又同時很藝術，不能有考古感。幸好由於南院空間挑高，展櫃又新，彷彿為每件展品模特兒般化妝、打光，觀展感舒適。

因應「泥土的座標」開展，故宮南院增多接駁車次，且直接行駛到門口。展至11月10日，暑假期間周六日及國定假日免費參觀。

明永樂，青花穿蓮龍紋天球瓶。圖／故宮提供
明永樂，青花穿蓮龍紋天球瓶。圖／故宮提供
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清康熙，琺瑯彩粉紅地開光四季花卉碗。圖／故宮提供
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北宋汝窯，青瓷水仙盆。圖／故宮提供
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清康熙，琺瑯彩粉紅地開光四季花卉碗。圖／故宮提供
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明成化，鬥彩雞缸杯。圖／故宮提供
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清乾隆，霽青描金游魚轉心瓶。圖／故宮提供
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故宮南院越南文物
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