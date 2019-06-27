親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

雙宋婚神話破滅！宋仲基傳偷吃 宋慧喬說真相

美中貿易戰又要大轉折？ 快問快答看投資人在擔心啥

症狀較一般感冒強烈 醫：夏季流感死亡率15%

2019-06-27 09:17聯合報 記者黃寅╱即時報導

亞洲大學附屬醫院感染科醫師張為碩今指出，自去年10月至今年6月為止，共累積有10...
亞洲大學附屬醫院感染科醫師張為碩今指出，自去年10月至今年6月為止，共累積有1091例流感重症，且其中166例死亡，死亡率約15%。圖／亞洲大學附屬醫院提供
分享
亞洲大學附屬醫院感染科醫師張為碩今指出，以往台灣流行性感冒多在每年11月開始，12月至2月進入高峰，在3月時逐漸減少；但根據過去幾年的經驗，流行性感冒在夏季仍有不少案例發生，並有逐年增加的趨勢，自去年10月至今年6月為止，共累積有1091例流感重症，且其中166例死亡，死亡率約15%，不可不慎。

他說，流行性感冒與普通感冒的區別，主要在於流行性感冒的臨床症狀遠較一般病毒感染嚴重，且傳染力強，通常症狀發作比較突然，痊癒時間比一般感冒長，且容易產生心肌炎、肺炎、腦炎等併發症。

他以最近一名大學生為例指出，原本認真準備期末考，卻出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等症狀，隨後高燒到40度，還伴隨嚴重肌肉痠痛，因其父親上周也被診斷患有Ａ型流感，因此高度懷疑其症狀為流感所致。經確診為A型流感，醫師給予點滴靜脈注射劑治療，兩天後隨才退燒，肌肉痠痛也大幅改善。

張為碩說，治療方面，目前政府針對抗流感病毒藥劑包括克流感和貝瑞塔，因患者亟需準備期末考，故選擇使用點滴靜脈注射劑治療，以較快見效。

他提醒，疫苗為預防流感重症之利器，且自108年起，無論是公費或自費疫苗，均將全面轉為四價疫苗，建議民眾多加利用，若出現上呼吸道症狀如咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、肌肉痠痛、發燒、呼吸短促等，以及有接觸史，務必立刻就醫，以免產生嚴重併發症。

因長輩或兒童的抵抗力相對較低，屬於傳染的高風險群，因此身旁有人出現咳嗽、發燒、流鼻水等呼吸道症狀，務必要戴口罩防範，隔開距離至少1公尺以上，可以達到較佳的防護作用。

流感病毒感冒疫苗
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

新研究證實：HPV疫苗能有效預防子宮頸癌

2019-06-27 10:40

他想騎單車松山↔內壢通勤80公里 網友力阻：別傻了

2019-06-27 10:43

不去中國化！故宮北院150件精品首次同時出宮與南院展

2019-06-27 09:30

大學指考日天氣悶熱 吳德榮：熱低成颱也不侵台

2019-06-27 07:42

眼皮跳不停 醫師分析何時該就醫

2019-06-27 08:24

我的不正經人生觀：品味 不是用錢堆砌的！

2019-06-27 09:05

蝦和維生素Ｃ一起吃會暴斃？ 專家：哪有這種事

2019-06-26 07:15

39歲長期背痛竟罹「癌王」 熱血醫治癌如救火

2019-06-27 09:55

氣象局：高溫炎熱天 下周二、三中南部全天有雨

2019-06-27 09:47

從醫學走向藝術！白袍生涯謝幕 吳寬墩座談醫學教育

2019-06-27 09:42

七月起內用禁塑膠吸管 估年減1億支

2019-06-27 00:36

閨蜜也要「斷捨離」！ 好朋友關係要維持、也要懂得「封鎖刪除的藝術」

2019-06-26 23:26

健康你我他╱接觸大自然 和3C保持適當距離

2019-06-26 23:21

我國自主研發 腸病毒71型疫苗最快明年問世

2019-06-26 23:17

病友聯盟：一次性醫材重消再用…應比照國際標準

2019-06-26 23:12

腦部造影 幫植物人「開口」

2019-06-26 23:04

奧萬大歡慶25歲！6月29日起3日入園門票優惠10元

2019-06-26 20:56

醫材重消使用 民團：應依國際標準

2019-06-26 18:36

重拾生死決定權 北醫大用腦部造影助植物人對話

2019-06-26 18:23

史上最難連連看！你猜的出「李白、杜甫、白居易」分別是哪一位嗎？

2019-06-26 18:20

職場菜鳥成遲到慣犯…超瞎理由「朋友找我」 白目態度網全傻眼

2019-06-26 17:50

放療搭配免疫療法 治癌效果加成

2019-06-26 16:46

國泰航空歡慶60周年 7月3日快閃推4航點折價600元

2019-06-26 16:32

管教孩子輕鬆妙招！ 值得你重新重視的「美學教育」

2019-06-26 16:13

長壽經濟如何煉成？ 創創大學堂揭秘

2019-06-26 16:07

影／71限塑吸管 冷飲直接喝！王瞳力推不塑時尚秀

2019-06-26 14:57

業者研發防溺晶片 沒入水中超時就會叫

2019-06-26 14:43

水電師傅無師自通 廢銅線變栩栩如生藝術創作

2019-06-26 14:41

一次性醫材重消爭議 醫團批食藥署瀆職

2019-06-26 14:32

心因性猝死一年逾二萬人 非心臟病患者也會發生

2019-06-26 13:51

暑假搭台灣好行半價優惠 左營到墾丁不到200元

2019-06-26 13:41

他無預警昏倒卻遲無法確診 北榮整合醫學團隊幫大忙

2019-06-26 13:28

你知道是誰發明了鋼琴嗎？被人遺忘的發明者 - 克里斯托弗里

2019-06-26 13:24

竹吸管替代塑膠吸管 竹山鎮公所結合業者帶頭減塑

2019-06-26 13:20

禁用塑膠吸管 南投縣環保局7月1日全面稽查

2019-06-26 13:16

上班壓力讓他頻尿一天跑廿次廁所 醫教紓壓九招

2019-06-26 12:58

影／是痣還是癌 台大醫新技術輔助快速診斷

2019-06-26 12:30

長期咳嗽胸悶 27歲竹科工程師竟罹肺腺癌

2019-06-26 12:18

預防凶猛紫外線看這裡！醫：選用這一款防曬乳最好

2019-06-26 12:04
看更多

熱門文章

慶中職Lamigo桃猿奪冠！全家「限時3天」大冰美、大冰拿買1送1

2019-06-26 15:46

長期咳嗽胸悶 27歲竹科工程師竟罹肺腺癌

2019-06-26 12:18

孔劉、金材昱「最強歐巴CP」連腳趾頭都帥到閃閃發亮

2019-06-26 17:25

原來周杰倫的大衣不但是女裝 還是昆凌設計的 這穿的是愛啊

2019-06-26 11:00

預防凶猛紫外線看這裡！醫：選用這一款防曬乳最好

2019-06-26 12:04

沒去金獅湖市場 婦人確診登革熱 疾管署：疫情範圍擴大

2019-06-26 19:00

驚！台東4歲童耳 挖出20公分棉絮

2019-06-26 11:46

台北最大火鍋超市「前鎮水產」2號店6月28日開幕

2019-06-26 15:38

他無預警昏倒卻遲無法確診 北榮整合醫學團隊幫大忙

2019-06-26 13:28

職場菜鳥成遲到慣犯…超瞎理由「朋友找我」 白目態度網全傻眼

2019-06-26 17:50

水電師傅無師自通 廢銅線變栩栩如生藝術創作

2019-06-26 14:41

影／是痣還是癌 台大醫新技術輔助快速診斷

2019-06-26 12:30

春水堂7/1推網友票選菜色 排骨酥麵、紅豆奶酪重出江湖

2019-06-26 11:11

春遊補助無效 北台灣錢發不出去？觀光局：會檢討

2019-06-26 11:32

閨蜜也要「斷捨離」！ 好朋友關係要維持、也要懂得「封鎖刪除的藝術」

2019-06-26 23:26

願景／難道只能打折 超商剩食續食可不可？

2019-06-26 11:29

連《魔法公主》也來取材！日本「5大苔蘚秘境」翠綠的夢幻美景

2019-06-26 18:24

奧萬大歡慶25歲！6月29日起3日入園門票優惠10元

2019-06-26 20:56

高雄「呷丸味」超滿芋頭綿密落白雪 蕃茄蜜餞冰看了就垂涎

2019-06-26 13:19

一次吃4種招牌菜！甘牌燒味推出「個人獨享餐」 還有2款組合套餐

2019-06-26 22:38

每日星座運勢／金牛運勢不錯的一天 忙碌中有收穫

2019-06-27 00:00

momo購物網「舒潔超級品牌日」全館51折起

2019-06-26 16:35

兒時記憶的美味！「全聯X森永」聯名甜點6月28日甜蜜上市

2019-06-26 12:53

暑假搭台灣好行半價優惠 左營到墾丁不到200元

2019-06-26 13:41

眼皮跳不停 醫師分析何時該就醫

2019-06-27 08:24

國泰航空歡慶60周年 7月3日快閃推4航點折價600元

2019-06-26 16:32

義大遊樂世界9周年對對碰 身分證號有1、9門票最低499元

2019-06-26 17:58

願景／即期鮮食打折後 全家下一步：5年建AI供應鏈

2019-06-26 11:29

上班壓力讓他頻尿一天跑廿次廁所 醫教紓壓九招

2019-06-26 12:58

高雄出現第25例登革熱 陳其邁：防疫要「做好做滿」

2019-06-26 22:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top