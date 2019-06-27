症狀較一般感冒強烈 醫：夏季流感死亡率15%

2019-06-27 09:17 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



亞洲大學附屬醫院感染科醫師張為碩今指出，自去年10月至今年6月為止，共累積有1091例流感重症，且其中166例死亡，死亡率約15%。圖／亞洲大學附屬醫院提供 分享 facebook 亞洲大學附屬醫院感染科醫師張為碩今指出，以往台灣流行性感冒多在每年11月開始，12月至2月進入高峰，在3月時逐漸減少；但根據過去幾年的經驗，流行性感冒在夏季仍有不少案例發生，並有逐年增加的趨勢，自去年10月至今年6月為止，共累積有1091例流感重症，且其中166例死亡，死亡率約15%，不可不慎。

他說，流行性感冒與普通感冒的區別，主要在於流行性感冒的臨床症狀遠較一般病毒感染嚴重，且傳染力強，通常症狀發作比較突然，痊癒時間比一般感冒長，且容易產生心肌炎、肺炎、腦炎等併發症。

他以最近一名大學生為例指出，原本認真準備期末考，卻出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等症狀，隨後高燒到40度，還伴隨嚴重肌肉痠痛，因其父親上周也被診斷患有Ａ型流感，因此高度懷疑其症狀為流感所致。經確診為A型流感，醫師給予點滴靜脈注射劑治療，兩天後隨才退燒，肌肉痠痛也大幅改善。

張為碩說，治療方面，目前政府針對抗流感病毒藥劑包括克流感和貝瑞塔，因患者亟需準備期末考，故選擇使用點滴靜脈注射劑治療，以較快見效。

他提醒，疫苗為預防流感重症之利器，且自108年起，無論是公費或自費疫苗，均將全面轉為四價疫苗，建議民眾多加利用，若出現上呼吸道症狀如咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、肌肉痠痛、發燒、呼吸短促等，以及有接觸史，務必立刻就醫，以免產生嚴重併發症。

因長輩或兒童的抵抗力相對較低，屬於傳染的高風險群，因此身旁有人出現咳嗽、發燒、流鼻水等呼吸道症狀，務必要戴口罩防範，隔開距離至少1公尺以上，可以達到較佳的防護作用。