親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

宋仲基與宋慧喬宣告離婚！經紀公司證實2年婚姻結束

國民黨政見會網友評最大贏家 非韓非郭…咦怎麼是他！

眼皮跳不停 醫師分析何時該就醫

2019-06-27 08:24聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

一名婦人最近右下眼皮亂跳，頻率逐日增加，十分憂心自己是否顏面神經失調。神經內科醫師表示，眼皮亂跳的可能原因不是神經局部受傷發炎、就是眼睛周圍肌肉過度使用，但逾八成都沒事，只要多休息、按摩及熱敷，症狀就能慢慢穩定，連藥物都不必吃。

台北醫學大學附設醫院神經內科主治醫師蔡睿蘋表示，眼皮亂跳的症狀若沒有超過兩周，也沒有臉部刺痛麻或嘴角下垂及肌肉無力等狀況，基本上都是良性問題，只要有充足睡眠和多喝水，都能慢慢使之穩定。

但若已休息充足，眼皮亂跳仍無緩解，就應就醫檢查。蔡睿蘋解釋，有人的眼皮亂跳會合併眼瞼痙攣，也就是眼皮會持續抽動，因為影響生活，就需要接受肉毒桿菌素注射，幫助肌肉穩定。

值得注意的是，當病毒感染或是免疫系統出了狀況，顏面肌肉可能會麻木且掉下來，導致嘴巴無法笑、嘴角不對稱、無法做表情，吃東西和喝水也會外漏，就可能是「急性顏面神經失調」，就有必要吃3到5天的抗類固醇藥物治療。

蔡睿蘋說，最常見顏面神經失調為「貝爾氏面癱」，此面癱會導致無法閉眼，且連皺眉都無法做，許多人會以為自己中風了。但如果是中風，只會臉歪，但眼睛還是閉得起來。

蔡睿蘋建議，民眾一旦發生面癱症狀，應就醫做鑑別診斷，排除中風可能性。若確診為貝爾氏面癱，必須接受高劑量類固醇、B12、中醫針灸及復健治療，避免未來留有眼瞼外翻或臉部不對稱的後遺症。

其實，不只是臉部的神經肌肉會亂跳。蔡睿蘋說，當打球過久或局部肌肉使用過量，神經肌肉也可能亂抽動，稱之為「肌肉震顫」，這是因肌肉受傷發炎所致，但只要隨休息充足，也能逐漸穩定並恢復。

神經內科醫師表示，眼皮亂跳的可能原因不是神經局部受傷發炎，就是眼睛周圍肌肉過度使...
神經內科醫師表示，眼皮亂跳的可能原因不是神經局部受傷發炎，就是眼睛周圍肌肉過度使用，但逾八成都沒事，只要多休息、按摩及熱敷，症狀就能慢慢穩定，連藥物都不必吃。 圖／shutterstock
分享

中風類固醇醫師
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

大學指考日天氣悶熱 吳德榮：熱低成颱也不侵台

2019-06-27 07:42

我的不正經人生觀：品味 不是用錢堆砌的！

2019-06-27 09:05

蝦和維生素Ｃ一起吃會暴斃？ 專家：哪有這種事

2019-06-26 07:15

症狀較一般感冒強烈 醫：夏季流感死亡率15%

2019-06-27 09:17

七月起內用禁塑膠吸管 估年減1億支

2019-06-27 00:36

閨蜜也要「斷捨離」！ 好朋友關係要維持、也要懂得「封鎖刪除的藝術」

2019-06-26 23:26

健康你我他╱接觸大自然 和3C保持適當距離

2019-06-26 23:21

我國自主研發 腸病毒71型疫苗最快明年問世

2019-06-26 23:17

病友聯盟：一次性醫材重消再用…應比照國際標準

2019-06-26 23:12

腦部造影 幫植物人「開口」

2019-06-26 23:04

奧萬大歡慶25歲！6月29日起3日入園門票優惠10元

2019-06-26 20:56

醫材重消使用 民團：應依國際標準

2019-06-26 18:36

重拾生死決定權 北醫大用腦部造影助植物人對話

2019-06-26 18:23

史上最難連連看！你猜的出「李白、杜甫、白居易」分別是哪一位嗎？

2019-06-26 18:20

職場菜鳥成遲到慣犯…超瞎理由「朋友找我」 白目態度網全傻眼

2019-06-26 17:50

放療搭配免疫療法 治癌效果加成

2019-06-26 16:46

國泰航空歡慶60周年 7月3日快閃推4航點折價600元

2019-06-26 16:32

管教孩子輕鬆妙招！ 值得你重新重視的「美學教育」

2019-06-26 16:13

長壽經濟如何煉成？ 創創大學堂揭秘

2019-06-26 16:07

影／71限塑吸管 冷飲直接喝！王瞳力推不塑時尚秀

2019-06-26 14:57

業者研發防溺晶片 沒入水中超時就會叫

2019-06-26 14:43

水電師傅無師自通 廢銅線變栩栩如生藝術創作

2019-06-26 14:41

一次性醫材重消爭議 醫團批食藥署瀆職

2019-06-26 14:32

心因性猝死一年逾二萬人 非心臟病患者也會發生

2019-06-26 13:51

暑假搭台灣好行半價優惠 左營到墾丁不到200元

2019-06-26 13:41

他無預警昏倒卻遲無法確診 北榮整合醫學團隊幫大忙

2019-06-26 13:28

你知道是誰發明了鋼琴嗎？被人遺忘的發明者 - 克里斯托弗里

2019-06-26 13:24

竹吸管替代塑膠吸管 竹山鎮公所結合業者帶頭減塑

2019-06-26 13:20

禁用塑膠吸管 南投縣環保局7月1日全面稽查

2019-06-26 13:16

上班壓力讓他頻尿一天跑廿次廁所 醫教紓壓九招

2019-06-26 12:58

影／是痣還是癌 台大醫新技術輔助快速診斷

2019-06-26 12:30

長期咳嗽胸悶 27歲竹科工程師竟罹肺腺癌

2019-06-26 12:18

預防凶猛紫外線看這裡！醫：選用這一款防曬乳最好

2019-06-26 12:04

無依憨兒兄弟急需交通車 王彩樺用愛力挺

2019-06-26 12:03

腸病毒疫苗最快明年問世 我率先找出辨別有效成分關鍵

2019-06-26 12:02

驚！台東4歲童耳 挖出20公分棉絮

2019-06-26 11:46

醫材重消再用如何保障病人權益？ 衛福部回應了

2019-06-26 11:45

不噴農藥就算有機？立法重整農產品標章

2019-06-26 11:35

春遊補助無效 北台灣錢發不出去？觀光局：會檢討

2019-06-26 11:32
看更多

熱門文章

慶中職Lamigo桃猿奪冠！全家「限時3天」大冰美、大冰拿買1送1

2019-06-26 15:46

長期咳嗽胸悶 27歲竹科工程師竟罹肺腺癌

2019-06-26 12:18

中華電信徵才 起薪最高48K、訴求「工作與生活平衡」

2019-06-26 10:52

孔劉、金材昱「最強歐巴CP」連腳趾頭都帥到閃閃發亮

2019-06-26 17:25

預防凶猛紫外線看這裡！醫：選用這一款防曬乳最好

2019-06-26 12:04

沒去金獅湖市場 婦人確診登革熱 疾管署：疫情範圍擴大

2019-06-26 19:00

原來周杰倫的大衣不但是女裝 還是昆凌設計的 這穿的是愛啊

2019-06-26 11:00

驚！台東4歲童耳 挖出20公分棉絮

2019-06-26 11:46

他無預警昏倒卻遲無法確診 北榮整合醫學團隊幫大忙

2019-06-26 13:28

台北最大火鍋超市「前鎮水產」2號店6月28日開幕

2019-06-26 15:38

職場菜鳥成遲到慣犯…超瞎理由「朋友找我」 白目態度網全傻眼

2019-06-26 17:50

水電師傅無師自通 廢銅線變栩栩如生藝術創作

2019-06-26 14:41

影／是痣還是癌 台大醫新技術輔助快速診斷

2019-06-26 12:30

春水堂7/1推網友票選菜色 排骨酥麵、紅豆奶酪重出江湖

2019-06-26 11:11

春遊補助無效 北台灣錢發不出去？觀光局：會檢討

2019-06-26 11:32

閨蜜也要「斷捨離」！ 好朋友關係要維持、也要懂得「封鎖刪除的藝術」

2019-06-26 23:26

高雄「呷丸味」超滿芋頭綿密落白雪 蕃茄蜜餞冰看了就垂涎

2019-06-26 13:19

連《魔法公主》也來取材！日本「5大苔蘚秘境」翠綠的夢幻美景

2019-06-26 18:24

願景／難道只能打折 超商剩食續食可不可？

2019-06-26 11:29

兒時記憶的美味！「全聯X森永」聯名甜點6月28日甜蜜上市

2019-06-26 12:53

momo購物網「舒潔超級品牌日」全館51折起

2019-06-26 16:35

一次吃4種招牌菜！甘牌燒味推出「個人獨享餐」 還有2款組合套餐

2019-06-26 22:38

暑假搭台灣好行半價優惠 左營到墾丁不到200元

2019-06-26 13:41

每日星座運勢／金牛運勢不錯的一天 忙碌中有收穫

2019-06-27 00:00

奧萬大歡慶25歲！6月29日起3日入園門票優惠10元

2019-06-26 20:56

國泰航空歡慶60周年 7月3日快閃推4航點折價600元

2019-06-26 16:32

義大遊樂世界9周年對對碰 身分證號有1、9門票最低499元

2019-06-26 17:58

願景／即期鮮食打折後 全家下一步：5年建AI供應鏈

2019-06-26 11:29

上班壓力讓他頻尿一天跑廿次廁所 醫教紓壓九招

2019-06-26 12:58

高雄出現第25例登革熱 陳其邁：防疫要「做好做滿」

2019-06-26 22:08

心因性猝死一年逾二萬人 非心臟病患者也會發生

2019-06-26 13:51

公車族要注意！ 雙北市公車自7月1日起實施上下車刷卡

2019-06-26 12:44

陳其邁：高雄再增4例本土登革熱 全屬三民區群聚感染

2019-06-26 23:15

眼皮跳不停 醫師分析何時該就醫

2019-06-27 08:24

竹吸管替代塑膠吸管 竹山鎮公所結合業者帶頭減塑

2019-06-26 13:20

Airbnb住私人小島 一晚要價四百萬

2019-06-26 14:11

業者研發防溺晶片 沒入水中超時就會叫

2019-06-26 14:43

今年金曲不走紅毯 HEBE田馥甄噴汗秀星辰表

2019-06-26 18:40

放療搭配免疫療法 治癌效果加成

2019-06-26 16:46

奧萬大歡慶25歲推入園銅板價 這3天只要10元

2019-06-26 14:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top