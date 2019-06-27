眼皮跳不停 醫師分析何時該就醫

2019-06-27 08:24 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



一名婦人最近右下眼皮亂跳，頻率逐日增加，十分憂心自己是否顏面神經失調。神經內科醫師表示，眼皮亂跳的可能原因不是神經局部受傷發炎、就是眼睛周圍肌肉過度使用，但逾八成都沒事，只要多休息、按摩及熱敷，症狀就能慢慢穩定，連藥物都不必吃。

台北醫學大學附設醫院神經內科主治醫師蔡睿蘋表示，眼皮亂跳的症狀若沒有超過兩周，也沒有臉部刺痛麻或嘴角下垂及肌肉無力等狀況，基本上都是良性問題，只要有充足睡眠和多喝水，都能慢慢使之穩定。

但若已休息充足，眼皮亂跳仍無緩解，就應就醫檢查。蔡睿蘋解釋，有人的眼皮亂跳會合併眼瞼痙攣，也就是眼皮會持續抽動，因為影響生活，就需要接受肉毒桿菌素注射，幫助肌肉穩定。

值得注意的是，當病毒感染或是免疫系統出了狀況，顏面肌肉可能會麻木且掉下來，導致嘴巴無法笑、嘴角不對稱、無法做表情，吃東西和喝水也會外漏，就可能是「急性顏面神經失調」，就有必要吃3到5天的抗類固醇藥物治療。

蔡睿蘋說，最常見顏面神經失調為「貝爾氏面癱」，此面癱會導致無法閉眼，且連皺眉都無法做，許多人會以為自己中風了。但如果是中風，只會臉歪，但眼睛還是閉得起來。

蔡睿蘋建議，民眾一旦發生面癱症狀，應就醫做鑑別診斷，排除中風可能性。若確診為貝爾氏面癱，必須接受高劑量類固醇、B12、中醫針灸及復健治療，避免未來留有眼瞼外翻或臉部不對稱的後遺症。