大學指考日天氣悶熱 吳德榮：熱低成颱也不侵台

2019-06-27 07:42 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，海峽南部對流雲移入陸地，局部降雨將由南部擴及中部；午後熱對流在陸地上發展，其他地區也有局部陣雨或雷雨的機率；下周三（3日）起西南氣流增強，易有劇烈降水，但需要再觀察。

他說，最新（26日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天鋒面已北移至大陸華中一帶，台灣附近低層水氣仍多，大氣不穩定。今天北台灣雲量較少，所以未下雨前，天氣悶熱。北部氣溫約在24至34度、中部24至34度、南部25至34度、東部24至33度。

周五、六（28、29日）天氣悶熱，低層大氣水氣略減，但西南風遇地形產生輻合作用，清晨會在沿海對流發展、移入陸地，有局部陣雨；午後陸地上有強對流發展，帶來局部陣雨或雷雨的機率。下周日（30日）太平洋高壓仍偏弱，西南氣流輸送低層水氣，大氣持續不穩定；西南氣流遇地形輻合，易發展雲雨；午後對流活躍，影響範圍大。

吳德榮表示，下周一、二（1、2日）漸轉偏南至東南風，天氣炎熱，大氣仍不穩定，下周三（3日）起西南氣流增強，易有劇烈降水，需再觀察。

颱風訊息方面，他說，熱帶性低氣壓在琉球那霸東方海面持續向北北東轉東北，快速撲向日本本州南部近海，即使將來因發展成颱而被命名，也無侵台機率。中央氣象局說27日2時，這個熱帶性低氣壓的中心距離台北東北東方約850公里的海面上，預測快速向北北東朝日本南方移動，未來有發展為輕度颱風的趨勢，但對台灣天氣並沒有直接影響。

氣象局說，今天台灣附近盛行西南風，由於西南風與陸風交互作用，清晨至上午間南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區天氣大致穩定，但午後因熱力作用，各地可能有局部短暫雷陣雨的機會，尤其山區有局部大雨發生的可能，建議外出請攜帶雨具，到山區也要留意天氣的變化。溫度方面，西半部及東北部高溫約33、34度，東部及東南部約31度左右，沒下雨時感受較為悶熱，請注意防曬並多補充水分。