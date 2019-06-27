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林文月絕美經典重版再來 教你京都這種粽子不能吃

2019-06-27 00:51聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

京都「祇園祭」將在7月展開，期間還有熱鬧非凡的夜市。不過，逛夜市途中如果肚子餓了，看到攤商販售「尖而長」的粽子可千萬別買來吃。

祇園祭為期一個月，最受遊客矚目的便是7月17日的輿車遊行。遊行前三天晚上還有「宵山祭」，不僅展示輿車，也是一次大規模的夜市。在五花八門的攤市商品中，最應景的就是粽子了。但這粽子千萬不能吃，而是另有用途。

三民書局本月重新出版散文名家林文月的經典作品《京都一年》，書中指出日本人在陽曆5月5日，與台灣人過端午節一樣，家家戶戶會吃甜糯米粽子。但是，祇園祭上的粽子卻只是象徵性地不可吃食。

林文月在書中指出，1970年她第一次參加宵山祭，攤商賣的粽子尖而長，每十個紮成一把，分為兩種。一種叫「結緣粽子」，「據說青年男女相思，買一把回去祭供，可以如願，多數由中年婦女叫賣，她們流利地說著許多吉祥的話。」

另一種叫做「除疫粽子」，可以保祐一年安康。林文月回憶當晚情景，「這種粽子常由三數男女幼童叫賣，他們都穿著漿洗乾淨的浴衣，頸間撲著痱子粉，眾口同聲地用京都腔背誦兒歌般的詞句，模樣兒十分乖巧，頗引人駐足。」

粽子在輿車遊行當天也會現身。車上的人往往會向觀眾拋下一綑綑的粽子，那上面有紅白紙條，寫著「蘇民將來子孫」。林文月解釋，「蘇民將來」本是除疫保康之神，相傳將這種粽子供在家裡，可以保祐一家大小四季安康。

或許是粽子太靈驗？林文月回憶說：「雖然宵山祭時，很多人已經買過，這時仍有許多男女老幼爭相湧向車前去撿，也有不少西洋人擠在裡面搶，使節日遊行的氣氛更加濃厚，更加熱鬧。」

林文月經典「京都一年」重新出版。圖／三民書局提供
林文月經典「京都一年」重新出版。圖／三民書局提供
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粽子京都夜市
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