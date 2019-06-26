親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

共青團稱秦漢父親是民族敗類 電影「八佰」正式撤檔

部分植物人可能有意識 北醫研究用腦部造影對話

2019-06-26 20:23中央社 台北26日電

高先生的父親2年前嚴重車禍，搶救後被宣告成「植物人」，但高先生心中一直有疑惑：「爸爸真的想要這樣嗎？」北醫有學者投入相關研究，希望利用腦部造影技術跟植物人對話。

台北醫學大學人文暨社會科學院長藍亭今天在記者會表示，國外已有研究顯示，透過腦部造影技術，如正子斷層掃描（PET）及功能性磁振造影（fMRI）可看到植物人腦中訊號的變化，進一步判斷與其對話過程的意識狀態及反應。

植物人一般被認為是有生理功能，但沒有言語、意識和思考能力。但藍亭表示，國外現在多以「無反應性覺醒症候群」（unresponsive wakefulness syndrome,UWS）來取代「植物人」一詞，因目前並沒有能評估意識的量表，可精準判斷病人的狀態。

根據國外研究顯示，藍亭說，因缺乏精準量測工具，植物人的誤診率高達4成；但國外經驗顯示，實際上可能仍有2成植物人的意識與一般人無異，只是無法透過行動、言語表達，形同被困在軀幹裡。

高先生的父親2年前遇上嚴重車禍，當時醫師雖有表達，搶救可能也不樂觀，但高先生心急如焚，也覺得「怎麼會這麼突然？」無法就此放手，決定先救再說。但搶救後，父親呈植物人狀態。

高先生受訪時表示，他常常會想，「到底父親是希望走、還是希望留？」父親只能長期臥床，且身上插著氣管內管、鼻胃管和尿管，完全無法自理，也無法與人互動。偶爾在兩人互動的「一瞬間」會感覺爸爸好像流眼淚或有表情，但也完全不知道爸爸的心情。

高先生的父親是藍亭研究計畫的受試者，高先生懷抱著一絲希望，期盼研究成功後，他能問父親關於生死的關鍵問題，把病人的自主權交還給父親。

藍亭表示，國外已有研究透過訓練患者想像特定情境表達喜歡與不喜歡，並用腦部造影技術觀察患者的大腦皮質變化。

這項研究主要透過腦部中的運動輔助區與旁海馬回的活化反應來判斷病患的反應，大腦的這2個區分別與運動及空間記憶相關。

藍亭說，研究會先請病患想像特定的情境，共持續30秒，例如「打網球」代表喜歡，想像「在家中來回走動」則代表不喜歡。當患者回答問題時，若想表達喜歡，就在腦中想打網球；想表達不喜歡，就想在家中來回走動。研究團隊藉此了解受試者的喜好，可能有助提升生活品質。

雖然北醫研究團隊持續進行相關臨床試驗，不過因做PET與fMRI的費用要新台幣好幾萬元，並非大部分家庭所能負擔，植物人甦醒計劃也面臨很大的困難，藍亭希望外界捐助，讓計劃有機會順利進行。

植物人患者北醫
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

職場菜鳥成遲到慣犯…超瞎理由「朋友找我」 白目態度網全傻眼

2019-06-26 17:50

史上最難連連看！你猜的出「李白、杜甫、白居易」分別是哪一位嗎？

2019-06-26 18:20

蝦和維生素Ｃ一起吃會暴斃？ 專家：哪有這種事

2019-06-26 07:15

醫材重消使用 民團：應依國際標準

2019-06-26 18:36

重拾生死決定權 北醫大用腦部造影助植物人對話

2019-06-26 18:23

放療搭配免疫療法 治癌效果加成

2019-06-26 16:46

國泰航空歡慶60周年 7月3日快閃推4航點折價600元

2019-06-26 16:32

管教孩子輕鬆妙招！ 值得你重新重視的「美學教育」

2019-06-26 16:13

長壽經濟如何煉成？ 創創大學堂揭秘

2019-06-26 16:07

影／71限塑吸管 冷飲直接喝！王瞳力推不塑時尚秀

2019-06-26 14:57

業者研發防溺晶片 沒入水中超時就會叫

2019-06-26 14:43

水電師傅無師自通 廢銅線變栩栩如生藝術創作

2019-06-26 14:41

一次性醫材重消爭議 醫團批食藥署瀆職

2019-06-26 14:32

心因性猝死一年逾二萬人 非心臟病患者也會發生

2019-06-26 13:51

暑假搭台灣好行半價優惠 左營到墾丁不到200元

2019-06-26 13:41

他無預警昏倒卻遲無法確診 北榮整合醫學團隊幫大忙

2019-06-26 13:28

你知道是誰發明了鋼琴嗎？被人遺忘的發明者 - 克里斯托弗里

2019-06-26 13:24

竹吸管替代塑膠吸管 竹山鎮公所結合業者帶頭減塑

2019-06-26 13:20

禁用塑膠吸管 南投縣環保局7月1日全面稽查

2019-06-26 13:16

上班壓力讓他頻尿一天跑廿次廁所 醫教紓壓九招

2019-06-26 12:58

影／是痣還是癌 台大醫新技術輔助快速診斷

2019-06-26 12:30

長期咳嗽胸悶 27歲竹科工程師竟罹肺腺癌

2019-06-26 12:18

預防凶猛紫外線看這裡！醫：選用這一款防曬乳最好

2019-06-26 12:04

無依憨兒兄弟急需交通車 王彩樺用愛力挺

2019-06-26 12:03

腸病毒疫苗最快明年問世 我率先找出辨別有效成分關鍵

2019-06-26 12:02

驚！台東4歲童耳 挖出20公分棉絮

2019-06-26 11:46

醫材重消再用如何保障病人權益？ 衛福部回應了

2019-06-26 11:45

不噴農藥就算有機？立法重整農產品標章

2019-06-26 11:35

春遊補助無效 北台灣錢發不出去？觀光局：會檢討

2019-06-26 11:32

衛福部開放一次性醫材重消使用 民團：袒護醫界

2019-06-26 11:30

願景／難道只能打折 超商剩食續食可不可？

2019-06-26 11:29

願景／即期鮮食打折後 全家下一步：5年建AI供應鏈

2019-06-26 11:29

7月1日起限塑吸管 環保署：每年可減一億支

2019-06-26 11:22

交通部：參與美國前站查驗計畫 赴美轉機入境更便利

2019-06-26 09:04

鋒面遠離 天氣悶熱午後雷陣雨

2019-06-26 08:56

熱帶性低氣壓生成 朝日本方向移動對台無影響

2019-06-26 08:56

吳德榮：今年颱風季提前爆發已不可能

2019-06-26 07:20

嘉義縣地震芮氏規模3.5 最大震度3級

2019-06-26 06:51

今各地雷陣雨洗去汙染物 全台空品良好

2019-06-26 04:54
看更多

熱門文章

吳德榮：今年颱風季提前爆發已不可能

2019-06-26 07:20

長期咳嗽胸悶 27歲竹科工程師竟罹肺腺癌

2019-06-26 12:18

中華電信徵才 起薪最高48K、訴求「工作與生活平衡」

2019-06-26 10:52

慶中職Lamigo桃猿奪冠！全家「限時3天」大冰美、大冰拿買1送1

2019-06-26 15:46

禁塑膠吸管、酒駕罰鍰新制 七月上路

2019-06-26 00:54

沒去金獅湖市場 婦人確診登革熱 疾管署：疫情範圍擴大

2019-06-26 19:00

預防凶猛紫外線看這裡！醫：選用這一款防曬乳最好

2019-06-26 12:04

驚！台東4歲童耳 挖出20公分棉絮

2019-06-26 11:46

每日星座運勢／天秤職場協調好人際 財運不宜購物

2019-06-26 00:00

他無預警昏倒卻遲無法確診 北榮整合醫學團隊幫大忙

2019-06-26 13:28

孔劉、金材昱「最強歐巴CP」連腳趾頭都帥到閃閃發亮

2019-06-26 17:25

台北最大火鍋超市「前鎮水產」2號店6月28日開幕

2019-06-26 15:38

蝦和維生素Ｃ一起吃會暴斃？ 專家：哪有這種事

2019-06-26 07:15

職場菜鳥成遲到慣犯…超瞎理由「朋友找我」 白目態度網全傻眼

2019-06-26 17:50

2019世界50最佳餐廳榜單揭曉 香港中餐廳大班樓首次入榜

2019-06-26 02:01

水電師傅無師自通 廢銅線變栩栩如生藝術創作

2019-06-26 14:41

影／是痣還是癌 台大醫新技術輔助快速診斷

2019-06-26 12:30

春水堂7/1推網友票選菜色 排骨酥麵、紅豆奶酪重出江湖

2019-06-26 11:11

春遊補助無效 北台灣錢發不出去？觀光局：會檢討

2019-06-26 11:32

原來周杰倫的大衣不但是女裝 還是昆凌設計的 這穿的是愛啊

2019-06-26 11:00

兒時記憶的美味！「全聯X森永」聯名甜點6月28日甜蜜上市

2019-06-26 12:53

高雄「呷丸味」超滿芋頭綿密落白雪 蕃茄蜜餞冰看了就垂涎

2019-06-26 13:19

願景／難道只能打折 超商剩食續食可不可？

2019-06-26 11:29

長照2.0 服務涵蓋不到四成

2019-06-26 00:30

「腰內豬排咖哩飯」只要101元！ 「邁泉豬排」6月27日進駐台北101

2019-06-25 21:15

暑假搭台灣好行半價優惠 左營到墾丁不到200元

2019-06-26 13:41

酒駕罰則7月1日起加重 同車乘客連坐

2019-06-25 18:15

嘉義縣地震芮氏規模3.5 最大震度3級

2019-06-26 06:51

運動+節食 醫師1年減重41公斤

2019-06-25 23:23

願景／即期鮮食打折後 全家下一步：5年建AI供應鏈

2019-06-26 11:29

momo購物網「舒潔超級品牌日」全館51折起

2019-06-26 16:35

國泰航空歡慶60周年 7月3日快閃推4航點折價600元

2019-06-26 16:32

上班壓力讓他頻尿一天跑廿次廁所 醫教紓壓九招

2019-06-26 12:58

從氣功學舞蹈 大師免費教

2019-06-26 07:55

鋒面遠離 天氣悶熱午後雷陣雨

2019-06-26 08:56

連《魔法公主》也來取材！日本「5大苔蘚秘境」翠綠的夢幻美景

2019-06-26 18:24

秋行軍蟲互咬 專家：很正常

2019-06-25 23:52

心因性猝死一年逾二萬人 非心臟病患者也會發生

2019-06-26 13:51

今各地雷陣雨洗去汙染物 全台空品良好

2019-06-26 04:54

Airbnb住私人小島 一晚要價四百萬

2019-06-26 14:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top